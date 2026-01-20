Când sunt Floriile în 2026: Sărbătoarea marchează începutul Săptămânii Mari și coincide cu Paștele catolic

Duminica Floriilor ocupă un loc central în calendarul creștin, marcând intrarea solemnă a lui Iisus Hristos în Ierusalim și debutul liturgic al Săptămânii Sfintelor Pătimiri. În 2026, sărbătoarea cu profundă semnificație teologică va fi celebrată la începutul lunii aprilie, reprezentând un reper spiritual major pentru credincioșii ortodocși înainte de Învierea Domnului.

Sărbătoarea Floriilor, cunoscută și sub denumirile „Duminica Patimilor”, „Duminica Floriilor” sau „Duminica Patimilor Domnului”, este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Când se sărbătoresc Floriile în 2026

În 2026, Duminica Floriilor este celebrată duminică, 5 aprilie, cu o săptămână înainte de sărbătoarea Învierii Domnului, stabilită pentru data de 12 aprilie. Data sărbătorii este determinată de calculul pascal, fiind întotdeauna fixată în duminica precedentă Paștelui. Această așezare în calendar evidențiază legătura solidă dintre intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim și momentele dramatice ale Patimilor Sale.

Floriile catolice sunt celebrate duminică, 29 martie, cu o săptămână înainte de Paștele catolic, care va fi pe 5 aprilie.

Ce semnifică sărbătoarea Floriilor

Floriile comemorează Intrarea Triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, eveniment relatat de toate cele patru Evanghelii canonice. Mulțimea L-a întâmpinat ca pe Mesia, așternând haine și ramuri de finic în calea sa și rostind aclamații de slavă precum „Osana!” (un termen de origine ebraică care înseamnă „Mântuiește-ne, te rugăm” și care exprima atât recunoașterea lui Hristos ca Mântuitor, cât și cererea de protecție și salvare divină)

Din perspectivă teologică, această primire solemnă contrastează puternic cu evenimentele dramatice care vor urmează precum: trădarea, judecata, răstignirea și moartea Mântuitorului și, în cele din urmă, Învierea Sa.

Pentru credincioși, Floriile reprezintă un îndemn la smerenie, credință și statornicie. Hristos intră în Ierusalim nu ca un conducător politic, ci ca un împărat al păcii, călare pe un mânz de asin, simbol al modestiei și al ascultării de voia lui Dumnezeu. Din acest motiv, Floriile sunt o sărbătoare cu un caracter dublu: de bucurie, dar și de prevestire a suferinței.

Floriile: Începutul Săptămânii Mari

Din punct de vedere liturgic, Floriile deschid Săptămâna Mare, perioada cea mai intensă din calendarul ortodox, dedicată rememorării ultimelor zile din viața pământească a lui Iisus Hristos (Săptămâna Patimilor Mântuitorului). Este o săptămână a deniilor, a postului aspru și a meditației asupra jertfei și iubirii divine.

Dincolo de dimensiunea strict religioasă, Floriile au și o semnificație socială și culturală importantă. Numeroși români își celebrează onomastica în această zi, iar sărbătoarea rămâne un moment de coeziune comunitară și continuitate a tradițiilor creștine.

Editor : C.S.