Live TV

Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților

Data actualizării: Data publicării:
Moșii de iarnă 2026. Foto Getty Images
Moșii de iarnă 2026. Foto Getty Images
Din articol
Pe ce dată sunt Moșii de iarnă în 2026 Ce alimente se împart de Moșii de iarnă Obiceiuri și tradiții în Sâmbăta Morților din februarie Când este Paștele ortodox în 2026

Pe 22 februarie 2026, românii celebrează Moșii de iarnă, cunoscuți și sub denumirea de Sâmbăta Morților, o zi dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Sărbătoarea este strâns legată de credința creștin-ortodoxă și, în același timp, păstrează elemente ale obiceiurilor populare românești, oferind credincioșilor un prilej de reflecție și rugăciune pentru memoria strămoșilor.

Praznicul care marchează începutul perioadei de pomenire a morților se sărbătorește în fiecare an în sâmbăta care precede Postul Paștelui.

Pe ce dată sunt Moșii de iarnă în 2026

În fiecare an, calendarul ortodox include patru sărbători de Moși, dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Anul 2026 începe cu Moșii de iarnă, care sunt prăznuiți pe 22 februarie, în Sâmbăta ce precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Lăsatul Secului de carne, marcând începutul perioadei de pregătire pentru Postul Paștelui.

Anul continuă cu Moșii de primăvară, sărbătoriți înainte de Paștele ortodox, urmați de Moșii de vară, care au loc în Sâmbăta dinaintea Rusaliilor, și se încheie cu Moșii de toamnă, prăznuiți înainte de sărbătoarea Tuturor Sfinților. Fiecare dintre aceste sărbători este dedicată pomenirii celor adormiți și este marcată prin slujbe, rugăciuni și pomeni, păstrând astfel vie legătura dintre cei vii și cei trecuți la cele veșnice.

Ce alimente se împart de Moșii de iarnă

De Moșii de iarnă, pomană are un rol simbolic profund, reprezentând un dar pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice. Gestul de a oferi alimente sau obiecte persoanelor cunoscute este perceput ca o expresie a iubirii, respectului și recunoștinței, dar și ca o modalitate de a aduce liniște sufletească celor adormiți.

Tradiția recomandă ca pachetele de pomană să conțină colivă, simbol al învierii și al vieții veșnice, colaci din pâine, care sugerează continuitatea vieții, mâncare gătită precum piftie sau carne, fructe - mere sau alte produse locale - vin roșu, simbol al sângelui lui Hristos, și lumânări, pentru a lumina drumul sufletelor către Dumnezeu.

Un obicei specific de Moșii de Iarnă este împărțirea piftiilor, preparatul care a dat și denumirea populară a zilei - „Sâmbăta Piftiilor”. Deși este servită rece, piftia are o semnificație aparte în tradiția românească, fiind considerată hrană simbolică pentru sufletele celor adormiți.

Obiceiurile diferă însă în funcție de regiune. În unele zone se împart preparate tradiționale precum plăcintă cu brânză, orez cu lapte sau sarmale. Uneori se pune și un bănuț în pachete, simbol al norocului, iar credința populară spune că atât cei care dau, cât și cei care primesc pomană vor fi binecuvântați cu spor și noroc în activitățile lor.

De regulă, alimentele se oferă în vase noi, farfurii sau cratițe, împreună cu tacâmuri, astfel încât să mai fie folosite ulterior. În acest fel, pomană nu rămâne doar un gest simbolic, ci devine un mod de a păstra vie tradiția și legătura dintre cei vii și cei adormiți.

Obiceiuri și tradiții în Sâmbăta Morților din februarie

De Moșii de Iarnă, credincioșii participă la Sfânta Liturghie, urmată de oficierea Parastasului. În cadrul slujbei, alimentele sunt sfințite și apoi împărțite de pomană, atât rudelor și vecinilor, cât și persoanelor nevoiașe. Parastasul constituie un moment de rugăciune pentru odihna sufletelor celor adormiți și simbolizează legătura dintre cei vii și cei trecuți în neființă.

Conform obiceiurilor străvechi, în această zi sufletele morților coboară pe pământ și se hrănesc cu aburii mâncării pregătite, motiv pentru care printre preparatele oferite de pomană trebuie să existe și un fel de mâncare fierbinte.

Ce nu se face pe 22 februarie

Sâmbăta Morților este o zi dedicată liniștii, rugăciunii și pomenirii celor adormiți. Tradiția recomandă ca în această zi să nu se facă treburi grele în gospodărie sau pe câmp: nu este indicat să se spele haine sau să se facă curățenie, iar certurile sau conflictele trebuie evitate, pentru a nu diminua importanța sărbătorii.

Totodată, potrivit tradiției, nu trebuie refuzată nicio persoană care cere pomană, însă alimentele și obiectele oferite trebuie să fie curate și de folos; nu se dau lucruri vechi sau stricate. Astfel, gestul de a oferi pomană devine o expresie de respect față de sufletele celor plecați și ajută la păstrarea binecuvântării acestei zile.

Moșii de Iarnă rămân o zi de rugăciune, pomenire, milostenie și păstrarea tradițiilor, un moment în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar memoria celor adormiți este cinstită prin gesturi simbolice și spirituale.

Când este Paștele ortodox în 2026

Paștele din 2026 va fi celebrat la date diferite de biserica ortodoxă și catolică. Pentru ortodocși, praznicul Învierii va avea loc duminică, 12 aprilie, o săptămână mai târziu decât în ritul catolic. Diferența se explică prin faptul că biserica ortodoxă folosește calendarul iulian, sau un calcul bazat pe acesta, pentru determinarea datei Paștelui.

În ritul catolic, Paștele va fi celebrat duminică, 5 aprilie, conform calendarului gregorian, adoptat în 1582 prin reforma calendaristică. Conform regulilor catolice, praznicul Învierii cade în prima duminică după prima Lună Plină care urmează echinocțiului de primăvară.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
3
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
4
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
erfan soltani
5
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026. Foto Getty Images
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox. Obicei important care aduce binecuvântare explicat de preot
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Sfântul Ioan Botezătorul 2026: Tradiții de 7 ianuarie care aduc protecție și binecuvântare în casă, explicate de preot
Cui îi urăm „La mulți ani”de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Ion: Cui recomandă preotul să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie
Mesaje și urări de Sfântul Ion. Foto Getty Images
Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie
Tradiții și obiceiuri de Bobotează 2026. Foto Getty Images
Tradiții de Bobotează 2026. Ce nu au voie credincioșii să facă după slujba de sfințire a apei. Ce simbolizează aruncarea crucii
Recomandările redacţiei
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile...
trump golden dome
Cum își justifică Trump ambiția de a prelua Groenlanda: „Este vitală...
intrarea in sala CCR
CCR dezbate astăzi obiecția privind pensiile magistraților, după trei...
Ultimele știri
Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios)
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de...
Adevărul
Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile”...
Playtech
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...