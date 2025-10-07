Live TV

Când sunt Moșii de toamnă 2025: Ce alimente nu trebuie să lipsească din pomana oferită de Sâmbăta Morților, conform preotului

Data publicării:
Moșii de toamnă 2025. Foto Getty Images
Moșii de toamnă 2025. Foto Getty Images
Din articol
Ce semnifică sărbătoarea Moșii de toamnă Ce alimente se împart de Sâmbăta Morților Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă

Moșii de toamnă, praznic cunoscut și sub numele de Sâmbăta Morților, reprezintă ultima mare sărbătoare de pomenire a celor adormiți din cursul anului bisericesc. Această zi nu are o dată fixă de celebrare, fiind marcată, potrivit tradiției ortodoxe, în prima săptămână din luna noiembrie. În 2025, Moșii de toamnă vor fi celebrați pe 1 noiembrie, dată care coincide cu sărbătoarea Sfinților Cosma și Damian, cunoscuți drept „doctori fără de arginți” și cinstiți anual la începutul lunii.

Moșii de toamnă readuc în atenție tradiții adânc înrădăcinate în cultura și spiritualitatea românească. Este o zi de reculegere și de rugăciune, de milostenie și de comuniune, dar și un prilej de reflecție asupra legăturii dintre viață și moarte, dintre prezent și trecut.

Ce semnifică sărbătoarea Moșii de toamnă

Cuvântul „moși” desemnează strămoșii, părinții și rudele plecate din această lume. În tradiția ortodoxă, sâmbăta este considerată ziua potrivită pentru pomenirea celor adormiți, deoarece amintește de odihna Mântuitorului în mormânt, înainte de Înviere.

  • (sâmbăta este ziua în care Mântuitorul a stat în mormânt cu trupul, iar cu sufletul S-a pogorât la iad, ca să elibereze din el pe toți drepții adormiți.)

Despre sărbătoarea Sâmbăta Morților, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: „Să ne rugăm pentru cei morți, iar dacă cel mort este păcătos, să i se dezlege păcatele; iar dacă este un drept, să câștige prinos de plată și să mijlocească la Dumnezeu pentru noi”.

De-a lungul anului, biserica a rânduit mai multe zile de pomenire colectivă, printre care: Moșii de primăvară (mucenici), Moșii de vară (înainte de Rusalii), Moșii de toamnă (în prima săptămână din noiembrie) și Moșii de iarnă (înainte de Lăsatul secului de carne).

Ce alimente se împart de Sâmbăta Morților

„În tradiția ortodoxă, Sâmbăta Morților este o zi de reculegere și de pomenire a celor trecuți în veșnicie. Credincioșii participă la slujbe speciale, iar după obicei, împart pachete cu alimente. Gestul are atât rolul de a-i sprijini pe cei aflați în nevoie, cât și pe cel de a păstra vie amintirea celor dragi răposați.

Pachetele de pomană variază în funcție de zonă și pot cuprinde nuci, struguri, pere și alte fructe de toamnă, dar și plăcinte cu dovleac și colivă sau grâu fiert. În anumite regiuni, tradiția adaugă și un simbol aparte: un bănuț strecurat în pachet, despre care se crede că aduce noroc deopotrivă celui care primește și celui care dăruiește.” a explicat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă

De Moșii de toamnă, credincioșii obișnuiesc să împartă mâncare gătită, adesea servită în vase de lut, iar în unele zone se oferă și o sticlă de vin din recolta nouă. Potrivit tradiției populare, nu se împart obiecte personale ale celor răposați, precum haine sau accesorii.

Tot în această zi, oamenii merg la cimitir pentru a curăța și împodobi mormintele, așezând flori și aprinzând lumânări, un obicei despre care bătrânii spun că aduce alinare și căldură sufletelor celor plecați. În Banat, sărbătoarea este cunoscută sub numele de „Luminația”, un semn al luminii care îi călăuzește pe cei adormiți.

Este recomandat ca în zi de sărbătoare să nu se muncească pe câmp ori să se facă munci grele în gospodărie, care implică efort fizic. Conform superstițiilor populare, vizitele în alte case trebuie evitate, cu excepția celor care au ca scop împărțirea de alimente de pomană.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
3
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ccr curtea constitutionala
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care...
Cindy Joyce Tenesso
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să...
soldati rusi
Spionajul german are dovezi că Rusia discută cum să atace NATO...
Sebastien Lecornu
Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că...
Ultimele știri
Orașul din România care oferă ceasuri cu buton de urgență oamenilor singuri, după o idee preluată din Ungaria. Cum funcționează
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război
Craiova, orașul extremelor. Cum arată străzile de la periferie după fiecare ploaie torențială. „Umblăm cu cizme, cu pungi legate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pelerinaj Iași, Sfânta Parascheva. Inquam Photos/Casian Mitu
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Programul complet al Pelerinajului de la Iași
Acoperământul Maicii Domnului. Foto Getty Images
Acoperământul Maicii Domnului 2025: Praznic dedicat Fecioarei Maria. Care este îndemnul preotului pentru ziua de 1 octombrie
Sărbători calendar ortodox luna octombrie. Foto Getty Images
Calendar ortodox octombrie 2025: Trei sărbători religioase importante sunt menționate cu cruce roșie
Sfânta Sofia în calendarul ortodox. Foto Getty Images
Prenume care își serbează onomastica pe 17 septembrie. Ce sărbătoare este menționată în calendarul ortodox
Înălțarea Sfintei Cruci 2025. Foto Getty Images
Înălțarea Sfintei Cruci 2025: Obicei pe care preotul îl înterzice pe 14 septembrie, de „Ziua Crucii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași...
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos