Când trecem la ora de iarnă 2025. Momentul care marchează începutul nopților mai lungi și al zilelor mai scurte

Ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Ora de iarnă 2025 De ce se schimbă ora numai în weekend

În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea aduce o oră suplimentară de somn și dimineți mai luminoase, în timp ce serile vor începe să se întunece mai devreme.

Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19 (ora României), are loc echinocțiul de toamnă, un fenomen astronomic ce marchează trecerea oficială de la vară la toamnă în emisfera nordică. 

Ora de iarnă 2025

În fiecare toamnă se face trecerea la ora de iarnă pentru anul în curs, motiv pentru care noaptea se prelungește cu o oră. România trece la ora de iarnă 2025 sâmbătă noaptea, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2024. Astfel, ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Ora de iarnă marchează revenirea României la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se aplică începând cu ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la trecerea la ora de vară. Prin contrast, ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră, folosită pentru a valorifica mai bine lumina naturală în lunile calde, când ceasurile sunt date înainte cu o oră, la Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3). În acest fel, ora de iarnă este considerată timpul oficial, iar ora de vară doar o convenție temporară.

De ce se schimbă ora numai în weekend

Schimbarea orei poate afecta rutina zilnică a multora dintre noi. Pot exista cazuri în care anumite persoane să se adapteze cu dificultate la noul orar de somn, astfel că, odată schimbată ora într-o zi de weekend se pot minimiza eventualele efecte negative asupra organismului. Schimbarea orei într-o zi de weekend, o zi în care majoritatea oamenilor nu sunt la serviciu ori într-un program fix de lucru, poate permite o adaptare mai lină, firească a noului program.

România a instaurat acest sistem, trecerea la ora de vară, în 1917, în timpul Primului Război Mondial. După război s-a renunțat la folosirea orei de vară și a fost reintrodusă schimbarea din 1932 până în anul 1939. Pe atunci, se trecea la ora de vară în prima duminică a lunii aprilie, iar în prima duminică a lunii octombrie se făcea trecerea la ora de iarnă.

Între 1 aprilie 1940 și 2 noiembrie 1942, ora de vară a fost în vigoare permanent pentru România, iar din anul 1943, această practica a fost suspendată. Din 1979, s-a revenit la acest procedeu în țara noastră. Convenţia a fost semnată prin ordonanţă guvernamentală, iar orarul de vară a fost din nou corelat cu cel practicat în ţările Uniunii Europene.

La nivel internațional, sunt state care au renunțat la acest obicei de schimbare a orei

Se trece la ora de iarnă sau vară, la nivel internațional, în aproximativ 60 de țări, inclusiv în America de Nord, însă sunt și multe alte state membre care au renunțat să mai aplice măsurile referitoare la schimbarea orei. Printre ele sunt: Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia. În Uniunea Europeană există discuții vechi despre renunțarea la schimbările semestriale, dar până acum nu s-a implementat nicio modificare legislativă.

