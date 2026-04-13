Când va fi Paștele în 2027: Diferență majoră între datele de celebrare la ortodocși și catolici

Sărbătoarea Învierii Domnului va evidenția, în 2027, unul dintre cele mai mari decalaje din ultimii ani între datele de celebrare din calendarele creștine, diferența dintre Paștele catolic și cel ortodox depășind mai mult de o lună. Biserica romano-catolică va marca evenimentul la 28 martie, în timp ce credincioșii ortodocși îl vor sărbători abia la începutul lunii mai, această distanță fiind determinată de metodele distincte de calcul folosite de cele două tradiții.

Diferența dintre datele la care este sărbătorit Paștele nu este întâmplătoare, ci ține de modul diferit în care cele două tradiții calculează această sărbătoare, chiar dacă pornesc de la aceeași regulă stabilită în Antichitate.

Paștele ortodox în 2027: Una dintre cele mai târzii celebrări din ultimii ani

În 2027, Paștele ortodox va fi celebrat la 2 mai, o dată neobișnuit de târzie în calendarul bisericesc, situată aproape de limita maximă posibilă pentru această sărbătoare. Stabilirea acestei date este rezultatul mai multor factori, printre care diferențele dintre calendare, momentul Lunii pline pascale și respectarea regulilor canonice specifice tradiției ortodoxe.

Pentru credincioși, această configurație modifică reperele obișnuite ale primăverii religioase. Postul Paștelui se extinde mai mult în sezonul cald, iar atmosfera sărbătorii se apropie de începutul verii, spre deosebire de perioada tradițională a lunii aprilie.

Paștele catolic 2027: Celebrare la finalul lunii martie

În 2027, biserica Romano-Catolică va marca Învierea Domnului la data de 28 martie, situând sărbătoarea spre sfârșitul primei luni de primăvară. Diferența consistentă dintre cele două celebrări este generată de particularitățile sistemelor de calcul utilizate. Deși regula de bază este comună, aplicarea ei diferă prin raportarea la calendare distincte și la repere astronomice specifice, ceea ce poate conduce, în anumite situații, la decalaje ample, așa cum se întâmplă în 2027.

Zile libere de Paște în 2027. Cum se pot contura minivacanțele

În România, sărbătoarea Paștelui ortodox aduce, în mod tradițional, mai multe zile libere legale, stabilite prin Codul Muncii. În 2027, acestea vor fi plasate la începutul lunii mai, într-un interval care poate genera una dintre cele mai avantajoase perioade de repaus din an. Concret, angajații vor beneficia de liber:

Vineri, 30 aprilie - Vinerea Mare;

Duminică, 2 mai - prima zi de Paște;

Luni, 3 mai - a doua zi de Paște.

Această distribuție creează premisele unei minivacanțe extinse, în contextul în care 1 Mai (Ziua Muncii) este, la rândul său, zi liberă legală. În 2027, aceasta este marcată sâmbătă, însă apropierea de perioada pascală poate determina acordarea unor zile suplimentare libere, în funcție de specificul fiecărui sector de activitate.

Pentru românii din state majoritar catolice, calendarul zilelor libere va fi diferit. Paștele catolic, celebrat pe 28 martie, este însoțit, de regulă, de zile libere în Vinerea Mare și în Lunea Paștelui, fără a coincide însă cu perioada liberă din România.

Cum se calculează data Paștelui

Stabilirea datei Paștelui se bazează pe un calcul complex, construit în jurul a două repere astronomice esențiale. Primul este echinocțiul de primăvară, fixat convențional între 20 și 21 martie, moment care marchează echilibrul dintre zi și noapte. Al doilea reper este prima Lună plină care urmează după acest echinocțiu, cunoscută drept Luna plină pascală.

Determinarea exactă implică atât ciclurile solare, cât și pe cele lunare, într-un interval de referință de 19 ani, numit ciclu pascal. Regula generală stabilește că sărbătoarea este celebrată în prima duminică de după această Lună plină. Dacă faza lunară are loc înainte de echinocțiu, ea nu este luată în calcul, fiind necesară așteptarea următoarei.

În situația în care Luna plină coincide cu o zi de duminică, sărbătoarea este amânată pentru duminica următoare. În schimb, dacă aceasta are loc într-o zi de sâmbătă imediat după echinocțiu, Paștele poate fi celebrat chiar a doua zi. Acest mecanism, păstrat de secole, explică variația anuală a datei Paștelui, în funcție de sincronizarea mișcărilor Soarelui și ale Lunii.

De ce Paștele nu este sărbătorit în aceeași zi

Diferențele dintre cele două confesiuni au la bază sistemele calendaristice utilizate. Până în 1582, lumea creștină folosea un calcul unitar. Reforma inițiată de Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, adoptat ulterior de majoritatea statelor occidentale. În România, Biserica Ortodoxă a adoptat acest calendar în 1924 pentru uz civil, însă calculul datei Paștelui continuă să fie realizat după regulile tradiționale, raportate la calendarul iulian.

Există, totodată, comunități ortodoxe care folosesc în continuare calendarul iulian neîndreptat, cunoscut drept „stil vechi”. Printre acestea se numără Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Sârbă. Aceste diferențe de reper calendaristic conduc la stabilirea unor date distincte pentru celebrarea Învierii Domnului.

