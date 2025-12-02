Când vine Moș Nicolae: În ce seară se pregătesc ghetele. Care este semnificația nuielușei în tradiția românească

Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, o zi de referință în calendarul lunii decembrie, marcată cu cruce roșie. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își pregătesc cu bucurie ghetuțele, pe care le lasă la ușă, așteptând dulciurile și micile daruri aduse de bătrânul cu barba albă, unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale iernii. Sfântul Nicolae este cunoscut ca protector al copiilor, al celor nevoiași, al marinarilor și brutarilor, precum și al celor nedreptățiți.

În credința populară, sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează începutul iernii. Se spune că, pe 6 decembrie, moșul își scutură barba, iar odată cu acest gest simbolic vine și prima ninsoare.

Cine a fost Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie

Moș Nicolae a fost un arhiepiscop creștin care a trăit în orașul Myra, în regiunea care astăzi aparține Turciei, în urmă cu aproximativ 1.700 de ani, potrivit scrierilor vechi. Este cunoscut pentru faptele sale bune și generozitatea față de săraci, copii și persoane aflate în dificultate. Conform legendei, Sfântul Nicolae oferea adesea daruri, bani sau obiecte de valoare familiilor nevoiașe, fără a aștepta nimic în schimb. Aceste gesturi de bunătate i-au adus recunoaștere și respect, iar moștenirea sa a rămas vie până în prezent.

De-a lungul secolelor, viața și faptele Sfântului au inspirat obiceiurile legate de ziua de Moș Nicolae, răspândite în întreaga lume. În țările cu tradiție creștină, data de 6 decembrie este momentul în care copiii primesc dulciuri, fructe, jucării sau cadouri simbolice, un gest menit să răsplătească comportamentul cuminte și să cultive în rândul tinerelor generații spiritul generozității și al bunătății.

Când vine Moș Nicolae

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii trăiesc clipe pline de emoție și nerăbdare odată cu vizita lui Moș Nicolae. Cu grijă își curăță și lustruiesc ghetele sau cizmulițele, ștergându-le de praf, pentru ca Moșul să le găsească curate și pregătite pentru a lăsa daruri. Fiecare gest poartă cu sine bucuria și farmecul așteptării, păstrând vie tradiția care umple sufletele celor mici de fericire.

În așteptarea Moșului, copiii pregătesc și o scrisoare în care își notează dorințele sau mulțumesc pentru cadourile primite în anii anteriori. Uneori, copiii lasă la ușă și un pahar cu apă sau lapte și puțină mâncare pentru Moșul, urmând tradiția veche care simbolizează generozitatea și bunătatea.

Legenda cadourilor în ghetuțe

Obiceiul își are rădăcinile într-o legendă veche, care îl prezintă pe Sfântul Nicolae ajutând o familie săracă cu trei fete. Fetele nu se puteau mărita, pentru că tatăl lor și-a pierdut averea și nu putea să le ofere zestre, punând în pericol viitorul lor. Pentru a le salva, Sfântul Nicolae ar fi aruncat saci cu monede de aur prin fereastra casei, iar aceștia au căzut fie în ciorapi, fie în ghete, oferindu-le fetelor șansa unei vieți mai bune. De aici provine tradiția de a pune daruri în ghete în ajunul zilei de 6 decembrie, un gest care simbolizează generozitatea, grija și bucuria de a dărui celor aflați în nevoie.

Nuielușa, un obicei cunoscut de Moș Nicolae

O tradiție cunoscută legată de Moș Nicolae spune că, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii care nu s-au comportat frumos pot primi o nuielușă. Legenda are la bază rolul Sfântului Nicolae ca protector al familiei, care veghea asupra educației celor mici și intervenea pentru a-i învăța să fie ascultători și să respecte bunele moravuri.

Conform obiceiului, nuielușa trebuia să fie din crenguță de măr și, după sărbătoare, pusă în apă. Tradiția spune că, dacă aceasta înflorea până la Crăciun, copilul care o primise fusese iertat de Sfântul Nicolae. Gestul simboliza nu numai corectarea comportamentului, ci și bunătatea, iertarea și binecuvântarea sărbătorii.

Sfântul Nicolae 2025: Tradiții și obiceiuri respectate pe 6 decembrie

În ziua de Sfântul Nicolae, oamenii obișnuiesc să pună în apă crenguțe de pomi fructiferi în casă, lângă icoane, cu speranța că acestea vor înflori până de Anul Nou. Conform tradiției, crenguța care înflorește poate prevesti cât de roditor va fi anul pentru recoltele viitoare.

În mediul rural, sărbătoarea este marcată și de obiceiul ca feciorii să se adune în cete și să își aleagă o gazdă unde să repete colindele de Crăciun și Anul Nou, păstrând astfel viu spiritul comunității și tradițiile locale. Totodată, tradiția recomandă ca în această zi să nu se ofere cadouri precum obiecte ascuțite sau de culoare neagră, cravate, produse de machiaj sau bijuterii, deoarece acestea ar putea aduce ghinion destinatarului.

Cei care poartă numele Sfântului Nicolae primesc în această zi urări de bine și mesaje de „La mulți ani!”, sărbătorindu-și ziua onomastica pe 6 decembrie.

Editor : M.C.