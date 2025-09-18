Live TV

Video Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se apără Teodora Pană

Data publicării:
teodora pana fb
Foto: Facebook/ Teodora Pană

Cântăreața de muzică populară Teodora Pană a fost prinsă la furat într-un supermarket din Târgu Jiu. Complice i-a fost chiar soțul, iar împreună au furat mai multe produse în valoare de 380 de lei. Femeia spune că nu a fost vorba despre furt, ci de o neînțelegere.

Pană este acuzată că a furat produse cosmetice - parfumuri, deodorante și elastice de păr. A fost deschis un dosar penal, iar bunurile au fost restituite.

Pană a explicat pe YouTube cum s-a întâmplat totul:

„Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic, asta am furat, de fapt, și niște apă plată. Pe aia am cumpărat-o, nu? Așa! Am ieșit la casă la self payment și soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie - am și actele doveditoare pentru cine vrea, nu poate să care – cu baxul în mână, punându-l la casă, și produsele în ghiozdan, pentru că eram cu toate, așa.

La casă, lângă noi, dacă era ceva în neregulă ne vedea, în fine, și am întrebat dacă pot să beau apă, să desfacem să beau apă, a zis: doamnă, stați liniștită, că aici nu e cu cântar. Eu cu sticla desfăcută, cu baxul desfăcut, mi-au căzut niște sticle pe jos. Am ieșit la casă, e adevărat asta, am ieșit la casă, nu pot să neg, că sunt camere de supraveghere care au văzut treaba asta, dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți. Cei mai mari hoți. Aveam niște clame de păr, o perie de păr și niște parfumuri”, a spus Pană pe canalul său de YouTube.

Femeia de 36 de ani mai este implicată și într-un alt dosar din pandemie, unde e acuzată de înșelăciune și fals în declarații. În acest caz, a fost condamnată la închisoare cu executare, dar sentința nu este definitivă.

