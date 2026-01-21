Live TV

Captură record de substanțe chimice pentru droguri sintetice, anunțată de Europol: „Cea mai mare operațiune din istorie"

Synthetic drugs - Strike against organized crime
Autoritățile au destructurat 24 de laboratoare la scară industrială. Sursa foto: Profimedia Images
Ancheta a pornit din Polonia

Poliția europeană a anunțat miercuri că a destructurat o rețea majoră de droguri sintetice care opera în mai multe țări, în cadrul „celei mai mari operațiuni de acest tip din istorie”, aplicând „o lovitură masivă” crimei organizate.

Autoritățile au destructurat 24 de laboratoare la scară industrială și au confiscat aproximativ 1.000 de tone de substanțe chimice folosite la producerea drogurilor de stradă, precum MDMA, amfetamina și metamfetamina.

„Sunt de ceva vreme în acest domeniu. Aceasta este, de departe, cea mai mare operațiune desfășurată vreodată împotriva producției și distribuției de droguri sintetice”, a declarat Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Organizată din cadrul Europol, pentru agenția AFP. „Cred că este cu adevărat o lovitură majoră pentru grupările de crimă organizată implicate în traficul de droguri, în special de droguri sintetice.”

Operațiunea, care a durat un an, a implicat forțe de poliție din Belgia, Cehia, Germania, Țările de Jos, Polonia și Spania. Au fost efectuate peste 85 de arestări, inclusiv a doi lideri suspectați ai rețelei, ambii din Polonia, a precizat Kraag.

Suspiciunile au apărut încă din 2024, când poliția poloneză a observat o rețea care importa cantități uriașe de substanțe chimice legale din China și India.

Investigațiile ulterioare au arătat că aceste substanțe erau reambalate, etichetate greșit și redistribuite în întreaga Uniune Europeană către laboratoare care produceau drogurile sintetice. Majoritatea celor arestați sunt din Polonia, însă anchetatorii cred că și cetățeni belgieni și olandezi au fost implicați în activitățile infracționale.

Kraag a precizat că operațiunea face parte dintr-o „strategie de intervenție asupra lanțului de aprovizionare”, menită să blocheze industria drogurilor sintetice chiar la sursă. „Aceste grupări criminale nu mai au aprovizionare”, a spus el.

Dincolo de riscurile pentru sănătate asociate consumului de droguri, Kraag a subliniat problemele conexe de violență, corupție și spălare de bani din acest domeniu infracțional. Producția de droguri sintetice are și un impact grav asupra mediului, a adăugat el.

Autoritățile au confiscat peste 120.000 de litri de deșeuri chimice toxice, pe care infractorii le aruncă de obicei pe terenuri sau în cursuri de apă. „Astăzi este profit pentru infractori. Mâine este poluare”, a spus Kraag.

Poliția are și alte ținte în vizor după succesul operațiunii anunțate miercuri de Europol. „Acesta este unul dintre cei mai mari distribuitori. Dar nu este singurul. Așa că încă investigăm”, a avertizat Kraag.

