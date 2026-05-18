Video Capturarea unei „nave fantomă” în Marea Neagră. Trupele speciale ale NATO participă la un exercițiu militar de amploare

Trupe speciale NATO, exercițiu de amploare în Marea Neagră. Foto Digi24

Trupele speciale ale NATO participă în aceste zile la un exercițiu militar de amploare desfășurat inclusiv în Marea Neagră, în cadrul unor antrenamente care simulează intervenții în scenarii de risc ridicat pe mare. Una dintre misiuni a vizat capturarea unei „nave fantomă”, considerată o ambarcațiune periculoasă care trebuie interceptată și controlată de forțele speciale.

În cadrul exercițiului, militarii au simulat o operațiune complexă de abordaj maritim. O parte dintre trupele speciale au fost trimise la bord cu ajutorul unui elicopter, în timp ce alți militari au urcat pe navă folosind bărci de mare viteză.

La antrenamente participă militari români din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale, care lucrează împreună cu membri ai unității americane Navy SEALs, una dintre cele mai cunoscute structuri de elită ale armatei SUA.

Astfel de misiuni au fost desfășurate și în situații reale, inclusiv în Venezuela sau în zona Strâmtorii Ormuz, unde forțele americane au intervenit pentru securizarea unor nave considerate suspecte sau periculoase.

Editor : Ș.A.

