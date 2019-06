Informaţii de ultimă oră, obţinute în exclusivitate de jurnaliştii Digi24, în legătură cu uciderea poliţistului din Timiş şi capturarea tâlharului care l-a împușcat. Marcel Lepa era pregătit să tragă din nou în poliţişti, ieri dimineaţă, când a fost găsit. Era ascuns sub pături, cu mâna pe pistol. De cinci mascaţi cu scuturi antiglonţ a fost nevoie pentru ca tâlharul, deosebit de periculos, să fie capturat.

Au apărut noi detalii despre modul în care tâlharul în vârstă de 47 de ani din Timiș a fost prins marți în jurul orei 4:00 dimineața. Cei cinci mascați care purtau veste antiglonț și scuturi l-au găsit pe fugar ascuns sub mai multe pături și pilote, într-o cameră care avea geamul orientat spre stradă. Acesta era treaz și avea asupra lui pistolul cu care l-a ucis pe polițistul Cristian Amariei. A fost o operațiune de capturare rapidă, iar fugarul nu a apucat să folosească arma, fiind luat prin surprindere de echipa SIAS.

Casa în care Marcel Ionel Lepa se ascundea fusese percheziționată cu o zi înainte. Atunci, polițiștii au găsit urme de sânge în cadă și lângă un toc de ușă. Locuința aparținea bunicii unui prieten de-al tâlharului.

Ovidiu Burlacu, şef Secţie Chiurgie Toracică Spitalul Municipal Timişoara: Starea pacientului este stabilă, fără niciun fel de probleme, fără febră, lucrurile decurg normal din punct de vedere chirurgical. Mâine sperăm că cei de la Ministerul de Interne o să trimită o echipă ca să facem transferul într-un spital penitenciar. Pacientul este singur în salon, împreună cu paza, asigurată de trei poliţişti.

Până la 20 de urmăriți general, reținuți zilnic de polițiști

Ioan Buda, comandantul Poliției Române: Noi zilnic avem în jur de 17, 18, până la 20 de urmăriți general care sunt reținuți. Fiecare acțiune trebuie să o pregătim într-un anumit fel. Pregătirea constă în profilul acelui urmărit și a modului de acțiune.

Reporter: Aici nu a reieșit că era un barbat violent ?

Ioan Buda: Tocmai la acest lucru trebuiau să se gândească colegii mei, să studieze profilul urmăritului general și în funcție de profil au stabilit locația și trebuiau să intervină conform procedurilor. Acționăm doar în condiții de siguranță, așa cum am acționat și în dimineata zilei când l-am prins pe criminal. Acțiune în forță, 20 de secunde, s-a intrat cu echipa SIAS. Cinci luptători l-au prins în 20 de secunde. Am spus că acțiunea polițiștilor de la IPJ Timiș a fost deficitară și defectuoasă, înseamnă că știu de ce am spus chestiunea asta. Și am dispus acolo o anchetă, ancheta este în curs, vă voi da toate detaliile la finalizarea anchetei.