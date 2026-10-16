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Carambol cu 5 mașini pe A1, în județul Arad. 7 oameni au ajuns la spital

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accdent arda
Foto: Critic Arad via Digi24
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Un carambol în care au fost implicate cinci mașini a avut loc pe autostrada A1, în județul Arad. 12 persoane se aflau în cele cinci autoturisme, iar șapte dintre ele au suferit răni.

Accidentul s-a petrecut în dreptul localității Șagu, pe sensul de drum dinspre Timișoara spre Arad. În accident au fost implicate cinci autovehicule - trei autoturisme și două autoutilitare.

Au rezultat 12 persoane implicate în acest eveniment rutier, dintre care șapte au fost rănite și au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijire medicală. Toate cele șapte persoane sunt conștiente și cooperante.

De asemenea, la locul evenimentului au intervenit și pompierii pentru a asigura măsurile de prevenire și stingerea incendiilor, iar polițiștii de la Serviciul Rutier fac cercetări la fața locului pentru a stabili din cauza cui s-a produs acest accident.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : M.B.

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