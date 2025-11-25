Live TV

Carambol cu şapte maşini pe A2 spre Bucureşti. Trei persoane rănite, între care un copil

112 smurd inquam alexandru busca
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Şapte maşini au fost implicate marţi într-un accident rutier pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și ambulanţe, iar primele informaţii arată că trei persoane au fost rănite, printre care şi un copil, potrivit News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, marţi după amiază, la un accident produs pe A2, sensul spre Bucureşti.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu apă şi spumă, autospeciala de transport victime multiple, un echipaj SMURD B şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

Conform primelor informaţii, trei persoane ar fi rănite, printre care şi un minor.

