Care e starea de sănătate a profesoarei înjunghiate în Bistrița. Poliția caută persoana care a distribuit imaginile cu atacul elevului

Profesoara atacată la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa este stabilă, cu evoluţie favorabilă după operaţie. Ea rămâne internată în spital, au anunţat, marţi, oficialii unităţii medicale. Între timp, Poliţia caută persoana care a distribuit imaginile cu atacul din unitatea de învăţământ, fiind deschis dosar penal.

„Starea de sănătate a pacientei în vârstă de 28 de ani, internată la Secţia Chirurgie generală în urma agresiunii de la unitatea de învăţământ din municipiul Bistriţa, este stabilă”, anunţă, marţi, reprezentanţii Spitalului Judeţean Bistriţa, conform News.ro.

Potrivit acestora, pacienta este conştientă, cooperantă, cu evoluţie favorabilă şi beneficiază de tratament şi supraveghere medicală.

Între timp, oficialii Poliţiei Judeţene Bistriţa-Năsăud au anunţat că fac verificări pentru a stabili cine a pus la dispoziţie imaginile cu momentul atacului, imagini de pe camerele de supraveghere din unitatea de învăţământ.

„Organele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud s-au sesizat cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de Articolul 304 şi anume divulgarea de date nepublice. Urmează să facem verificări în cadrul procesual pentru a stabili modalitatea de ajungere a acestor imagini. Este un fapt regretabil. Este un eveniment cu un impact mediatic şi cu o plină încărcătură emoţională, nu trebuia să se ajungă la această situaţie sub nicio formă. Vom efectua activităţile care se impun în acest cadru procesual”, a declarat comisar şef de poliţie Claudiu Jurcan, marţi, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, potrivit www.bistriteanul.ro.

Marţi, elevii unităţii de învăţământ unde a avut loc atacul fac cursuri online.

Luni, un elev de clasa a VII-a a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta. Băiatul ar fi căutat un alt copil în clasa respectivă, pentru că este de altă etnie.

El ar fi anunţat atacul pe TikTok şi a afirmat că-l plănuia de 8 luni.

Editor : A.C.