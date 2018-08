Carmen Dan: Invit public să iasă orice angajat al MAI care a primit vreun ordin direct de intervenţie operativă din partea mea

Ministrul de Interne Carmen Dan face declaraţii de presă, susţinând că ce s-a petrecut aseară este grav şi că nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a aplicat legea.

Principalele declaraţii:

"Cei trei jandarmi sunt într-o stare mai bună.

Tânăra jandarmerită i-am simţit recunoştinţa că nu şi-a pierdut viaţa.

Aprecieri pe care doresc să le fac:

În ultimele ore au avut loc foarte multe acuze ale oamenilor politici, şi nu numai la adresa jandarmeriei şi faţă de acţiunea jandarmeriei.

Jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, reprezintă o structură care respectă legea, dar eu am această obligaţie.

Privind schimbul de informaţii MAI a colaborat cu structurile partenere în mod corect şi uzual pentru asemenea situaţii.

Că ieri am fost prezentă la MAI, am întrerupt ieri concediul pentru că ştiu ce înseamnă responsabilitatea acestei functii publice, dar nu înseamnă că am intervenit în coordonarea operativă.

Invit public să iasă orice angajat al MAI de la orice nivel care a primit vreun ordin direct de interventie operativă din partea ministrului Carmen Dan.

Ce s-a petrecut aseară este grav si nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a aplicat legea.

Acţiunea de aseară nu a fost o dispută între jandarmi şi cetăţenii paşnici.

Cei contra s-a intervenit nu au avut nimic de-a face cu diaspora. Vorbim de huligani periculoşi care au atacat instituţiile statului.

Jandarmeria are competenţe legale de a asigura siguranta cetăţenilor, de a restabili ordinea publică, daca e afectată, într-o astfel de situaţie ne-am aflat ieri.

Orice om normal care a urmărit evenimentele a putut constata că interventia în forţă a fost justificată de provocările acelor huligani.

S-a acţionat gradual pentru restabilirea ordinii.

Sunt 64 de echipe orperative care vor identifica persoanele responsabile de violenţe.

Instigărilor la violenţă din ultimele zile le vom răspunde pe măsură.

Reacţia preşedintelui a fost prematură, despre legalitatea acţiunii jandarmeriei, nu preşedintele trebuie să se pronunţe, ci Parchetul Militar.

Îmi doresc şi sper că aprecierea domnului preşedinte nu va influenţa imparţialitatea care trebuie să caracterizeze un act de justiie, pentru că aşa ar fi normal într-un stat de drept în care nu ar trebui să existe ingerinţe politice în anchetele judiciare.

Dacă aceste violenţe ar fi avut loc în faţa oricărei ate instituţii a statului, indiferent cum s-au numi, spre exemplu Palatul Cotroceni, oare tot aşa ar fi fost apreciată acţiunea jandarmilor? Pentru că intervenţia lor a fost aceeaşi, de a restabili ordinea publică.

Afirmă domnul preşedinte consistent şi se nasc întrebări insistete de ce nu au fost izolaţi acei indivizi violenţi din mulţime.

Cred că explicaţia jandarmilor a fost destul de clară: până la momentul intervenţiei acestora nu a existat un grup compact de huligani care să permită izolarea lor de restul manifestanţilor, orice intervenţie împotrva acestora ar fi generat un risc crescut faţă de cei care manifestau paşnic în piaţă".

