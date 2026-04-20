Momente de panică, duminică seară, în Caransebeș, unde un carusel s-a defectat în timpul unui eveniment, iar 17 copii au rămas blocați. Șase dintre ei au fost transportați la spital după ce au suferit atacuri de panică.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, la un eveniment cultural desfășurat în municipiu, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Caraș-Severin, pompierii militari din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit de urgență după ce dispozitivul de agrement de tip carusel s-a defectat, iar mai mulți copii au rămas blocați.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, dar și echipaje medicale.

Salvatorii au reușit să coboare toate persoanele în siguranță, iar caruselul a fost readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor folosite de pompieri.

În urma evaluării medicale, șase copii au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe din Caransebeș, prezentând atacuri de panică.

Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital sau acordarea altor îngrijiri medicale.

Editor : Ș.A.