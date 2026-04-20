Video Carusel defect la un eveniment din Caransebeș: 17 copii au rămas blocați, șase au ajuns la spital

Alertă la Caransebeș: un carusel s-a defectat în timpul unui eveniment. Foto Andrei Suru/ Facebook

Momente de panică, duminică seară, în Caransebeș, unde un carusel s-a defectat în timpul unui eveniment, iar 17 copii au rămas blocați. Șase dintre ei au fost transportați la spital după ce au suferit atacuri de panică.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, la un eveniment cultural desfășurat în municipiu, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Caraș-Severin, pompierii militari din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit de urgență după ce dispozitivul de agrement de tip carusel s-a defectat, iar mai mulți copii au rămas blocați.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, dar și echipaje medicale.

Salvatorii au reușit să coboare toate persoanele în siguranță, iar caruselul a fost readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor folosite de pompieri.

În urma evaluării medicale, șase copii au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe din Caransebeș, prezentând atacuri de panică.

Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital sau acordarea altor îngrijiri medicale.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
2
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
5
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-04-19 202214
Atac armat în SUA: mai mulți minori uciși, printre victime și un copil de un an. Suspectul a fost împușcat de poliție
Copii Ucraina
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia
Nicușor Dan
Copiii președintelui nu se uita la TV: explicațiile lui Nicușor Dan despre accesul lor la ecrane și când se mută cu familia din chirie
semn accident rutier
Accident grav în Caraș-Severin: șoferul a murit după ce a intrat cu mașina într-o casă. Trei copii și o femeie au fost răniți
copil suparat
Paște departe de familie. Drama copiilor ai căror părinți muncesc peste hotare: „Se confruntă cu sentimente de abandon”
Recomandările redacţiei
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern...
sorin grindeanu parlament
Ce urmează dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Scenariul...
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, înaintea „referendumului” PSD: „Sperați să vă...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
PNL și USR își pregătesc strategiile dacă PSD iese de la guvernare...
Ultimele știri
Merz și Lula, atac indirect la adresa lui Trump: „În faţa unilateralismului, Mercosur şi UE au ales cooperarea”
Alertă la Corbu: obiect suspect găsit lângă plajă, asemănător unei componente de rachetă. Ce au descoperit polițiștii
Compania spațială Blue Origin lansează pentru prima dată o rachetă echipată cu un motor reutilizabil
Citește mai multe
