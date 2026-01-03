Live TV

Cât timp este recomandat să ținem bradul împodobit. Când este ziua potrivită pentru a-l strânge, conform tradiției

Până când se ține bradul de Crăciun împodobit. Foto Getty Images
Sărbătorile de iarnă nu se rezumă doar la zilele dedicate Crăciunului și Revelionului, ci includ și perioada în care bradul - simbol al speranței, protecției și prosperității familiei - rămâne împodobit în locuință. Deși biserica nu impune o regulă strictă privind momentul despodobirii lui, tradițiile creștine și obiceiurile populare românești transmit, de generații, repere clare, conform cărora momentul în care bradul este strâns după sărbători poate influența norocul, sănătatea și armonia familiei în anul care urmează.

În tradiția creștină, bradul împodobit simbolizează Nașterea Domnului și bucuria adusă de această sărbătoare, iar păstrarea lui în casă după Crăciun are rolul de a prelungi atmosfera festivă și de a aduce liniște și armonie în familie.

Până când se ține bradul de Crăciun împodobit

Păstrarea bradului împodobit după Crăciun are o semnificație simbolică deosebită. În tradiția creștin-ortodoxă, perioada sărbătorilor de iarnă se întinde până la Bobotează, pe 6 ianuarie, iar bradul este lăsat în casă până la această dată pentru a prelungi atmosfera festivă și a aduce noroc, liniște și armonie familiei. Despodobirea prea timpurie este considerată, conform credințelor populare, aducătoare de ghinion.

În anumite zone ale României, tradiția recomandă păstrarea bradului până pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul, zi care simbolizează purificarea și începuturile curate. Despodobirea în această zi este considerată norocoasă, marcând trecerea armonioasă de la sărbători la viața cotidiană.

Durata optimă de păstrare a bradului de Crăciun depinde în mare măsură de tipul și materialul său. Bradul natural, cu mirosul său specific, textura bogată și aspectul autentic, aduce în cămin o atmosferă festivă aparte. Totuși, delicat în esență, el necesită o atenție constantă: păstrat în temperaturi ridicate la interior, fără udare corespunzătoare și îngrijire atentă, acele se pot usca rapid.

Bradul artificial, în schimb, oferă o flexibilitate mult mai mare în privința duratei de păstrare. Materialele moderne permit menținerea decorațiunilor în stare impecabilă pentru perioade îndelungate, fără riscul uscării sau degradării.

Semnificația păstrării bradului după Crăciun

Păstrarea bradului împodobit după Crăciun nu este doar un obicei practic, ci și unul cu semnificație simbolică. Verdeața bradului, care rezistă chiar și în mijlocul iernii, simbolizează viața, speranța și continuitatea, aducând în casă un sentiment de protecție și armonie. Despodobirea bradului nu este un gest mecanic, ci un ritual care marchează sfârșitul sărbătorilor și întărește legătura dintre om, natură și tradiție.

Superstiții și obiceiuri legate de despodobirea bradului

Despodobirea bradului nu reprezintă doar un act practic, ci un ritual încărcat de semnificații culturale și superstiții transmise de generații. Tradiția recomandă ca acest gest să fie efectuat cu răbdare și atenție, evitând graba, considerată aducătoare de energii negative. Fiecare ornament și fiecare crenguță strânsă cu respect simbolizează recunoștința pentru protecția și norocul pe care bradul le-a adus familiei pe durata sărbătorilor.

În multe zone ale României, acesta este păstrat până după slujba de Bobotează sau sărbătorile dedicate Sfântului Ioan și este apoi depozitat sau ars în mod ritualic, pentru a conserva simbolistica și energia pozitivă acumulată. Acest obicei marchează tranziția armonioasă de la perioada festivă la viața cotidiană și contribuie la menținerea norocului, sănătății și prosperității pe tot parcursul anului.

Când se despodobește bradul în alte țări din Europa

Păstrarea bradului împodobit după Crăciun nu este un obicei exclusiv românesc. În multe țări europene, tradițiile legate de despodobirea bradului reflectă aceeași preocupare pentru continuitate, protecție și noroc în noul an. În Italia, Spania sau Germania, bradul rămâne adesea în casă până la sărbătoarea Epifaniei, pe 6 ianuarie, marcând sfârșitul oficial al sezonului festiv și prelungind cât mai mult atmosfera sărbătorilor.

Despodobirea bradului în a douăsprezecea noapte

În Marea Britanie, tradiția prevede ca bradul să fie despodobit în a douăsprezecea noapte după Crăciun, adică pe 12 ianuarie, pentru a evita ghinionul și a asigura o tranziție armonioasă între perioada festivă și viața cotidiană. Practica simbolizează respectul față de sărbători și dorința de a conserva energia pozitivă acumulată în timpul Crăciunului și Revelionului.

Indiferent de țară, păstrarea bradului împodobit pentru mai mult timp după sărbătorile de iarnă nu este doar un gest decorativ, ci un ritual cu semnificație spirituală și simbolică, menit să aducă protecție și armonie familiei.

