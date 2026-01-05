Live TV

Câte zile se consumă Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Părintele explică cum poate fi folosită pentru sănătate și protecție

Data publicării:
Agheasma Mare de Bobotează. Inquam Photos George Călin
Agheasma Mare de Bobotează. Inquam Photos George Călin
Din articol
Ce este Agheasma Mare și pentru cât timp se consumă

Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează în amintirea Botezului Domnului în Iordan, este un simbol al purificării, vindecării și protecției spirituale. Conform rânduielilor bisericești, ea se consumă în mod tradițional între 6 și 14 ianuarie, însă poate fi păstrată și folosită pe tot parcursul anului pentru binecuvântarea locuinței, a animalelor din gospodărie sau în momente de rugăciune personală.

În ziua Botezului Domnului din 6 ianuarie este oficiată în bisericile ortodoxe Slujba Sfinţirii celei Mari a apei - apă care devine după sfinţire Agheasma Mare. Agheasma mică se mai numeşte în popor şi „şfestanie” - care înseamnă „luminare” sau „slujba luminilor”. Termenul de „agheasmă” provine de la cuvântul grecesc „agiasmós” (αγιασμός) care se traduce prin „sfințire”.

Ce este Agheasma Mare și pentru cât timp se consumă

„Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează, în amintirea Botezului Domnului în Iordan de către Sfântul Ioan, reprezintă un simbol al purificării și al protecției pentru credincioșii ortodocși. Aceasta este sfințită de Bobotează și este considerată capabilă să aducă vindecare, să alunge relele și să binecuvânteze locuințele, animalele și pe toți cei care o folosesc pe tot parcursul anului.

Agheasma Mare se consumă cu credință și moderație. Se recomandă a fi luată dimineața, pe nemâncate, înainte de anafură sau după împărtășanie. Perioada în care poate fi consumată începe din ziua de Bobotează, 6 ianuarie, și se întinde până la Odovania praznicului, pe 14 ianuarie. Agheasma se folosește la sfințirea bisericilor și este recomandată de Părintele Duhovnic în anumite situații din viața credincioșilor.

Mulți credincioși o beau pentru a spori efectul duhovnicesc și pentru protecția întregului an. De asemenea, apa sfințită poate fi păstrată în vase curate în casă, pentru stropirea icoanelor, a locuinței sau chiar a animalelor din gospodărie, chemând ajutorul lui Dumnezeu și aducând o binecuvântare continuă. Nu există reguli stricte privind durata consumului. Unii credincioși o folosesc imediat după sfințire, în timp ce alții păstrează o parte din ea pe tot parcursul anului, pentru rugăciuni sau în momente de nevoie spirituală. Esențial este ca apa să fie folosită cu respect și credință, ca un simbol al legăturii dintre om și divinitate.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
coada de masini pe autostrada
5
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ajunul Bobotezei 2026. Foto Getty Images
Ajunul Bobotezei 2026: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie
sticle boboteaza
Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite: „E o mare bucurie”
Slujba de Bobotează 2026. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare
Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului
Arhiepiscopul Tomisului,
ÎPS Teodosie s-a împiedicat la slujba de sfințire a apei pentru Bobotează. Mii de oameni, așteptați astăzi să ia agheasmă în Constanța
Recomandările redacţiei
Donald Trump / Nicolas Maduro, după ce a fost capturat
„Putinizarea” politicii externe a Statelor Unite lovește Venezuela...
kaja kallas face declaratii
Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris...
donald trump
Doctrina „Donroe” inventată de Trump poate inspira China și Rusia...
drumuri acoperite de zapada
Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe...
Ultimele știri
O țară din Africa invită Rusia să investească în pământuri rare şi diamante și anunță că va deschide o ambasadă la Moscova
Trump spune că o operațiune militară a SUA în Columbia i se pare „o idee bună”. Cine este „omul bolnav, care vinde cocaină în SUA”
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Fanatik.ro
Cutremur în tenis! Anunțul neașteptat făcut de Novak Djokovic
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Arde ringul! Cine este Patricia Elena Țiparu, modelul român care face senzație în cariera de „ring girl”...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Efectele ordonanței trenuleț în 2026: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...