Câte zile se consumă Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Părintele explică cum poate fi folosită pentru sănătate și protecție

Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează în amintirea Botezului Domnului în Iordan, este un simbol al purificării, vindecării și protecției spirituale. Conform rânduielilor bisericești, ea se consumă în mod tradițional între 6 și 14 ianuarie, însă poate fi păstrată și folosită pe tot parcursul anului pentru binecuvântarea locuinței, a animalelor din gospodărie sau în momente de rugăciune personală.

În ziua Botezului Domnului din 6 ianuarie este oficiată în bisericile ortodoxe Slujba Sfinţirii celei Mari a apei - apă care devine după sfinţire Agheasma Mare. Agheasma mică se mai numeşte în popor şi „şfestanie” - care înseamnă „luminare” sau „slujba luminilor”. Termenul de „agheasmă” provine de la cuvântul grecesc „agiasmós” (αγιασμός) care se traduce prin „sfințire”.

Ce este Agheasma Mare și pentru cât timp se consumă

„Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează, în amintirea Botezului Domnului în Iordan de către Sfântul Ioan, reprezintă un simbol al purificării și al protecției pentru credincioșii ortodocși. Aceasta este sfințită de Bobotează și este considerată capabilă să aducă vindecare, să alunge relele și să binecuvânteze locuințele, animalele și pe toți cei care o folosesc pe tot parcursul anului.

Agheasma Mare se consumă cu credință și moderație. Se recomandă a fi luată dimineața, pe nemâncate, înainte de anafură sau după împărtășanie. Perioada în care poate fi consumată începe din ziua de Bobotează, 6 ianuarie, și se întinde până la Odovania praznicului, pe 14 ianuarie. Agheasma se folosește la sfințirea bisericilor și este recomandată de Părintele Duhovnic în anumite situații din viața credincioșilor.

Mulți credincioși o beau pentru a spori efectul duhovnicesc și pentru protecția întregului an. De asemenea, apa sfințită poate fi păstrată în vase curate în casă, pentru stropirea icoanelor, a locuinței sau chiar a animalelor din gospodărie, chemând ajutorul lui Dumnezeu și aducând o binecuvântare continuă. Nu există reguli stricte privind durata consumului. Unii credincioși o folosesc imediat după sfințire, în timp ce alții păstrează o parte din ea pe tot parcursul anului, pentru rugăciuni sau în momente de nevoie spirituală. Esențial este ca apa să fie folosită cu respect și credință, ca un simbol al legăturii dintre om și divinitate.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

