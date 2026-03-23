Căutările pentru cei 3 marinari de pe „Astana” ar putea fi reluate. Au început procedurile de ranfluare a remorcherului scufundat

Reprezentanţii Midia Marine Terminal (MMT) au anunţat că au iniţiat procedurile de ranfluare a remorcherului scufundat în Marea Neagră, în zona Midia, fiind propuse mai multe soluţii, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava. De asemenea, operaţiunea de căutare a celor trei marinari dispăruţi ar putea fi reluată în cursul zilei de luni.

„MMT continuă să depună toate eforturile pentru susţinerea operaţiunilor de recuperare a colegilor dispăruţi, desfăşurate de instituţiile abilitate prin MRCC (ANR, ARSVOM, Forţele Navale Române). Conform prognozelor meteo, sunt şanse mari ca aceste operaţiuni să fie reluate în cursul zilei de astăzi. În acelaşi timp, compania a iniţiat procedurile de ranfluare a epavei (ridicarea de pe fundul mării a unei nave scufundate), în baza informării primite din partea Autorităţii Navale Române - Căpitănia Portului Constanţa Zona Midia. Compania va desfăşura operaţiunea de ranfluare a epavei remorcherului cât mai curând posibil”, au transmis, luni, reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Ei au adăugat că încă din 18 martie compania a început discuţii cu specialişti în domeniul naval pentru dezeşuarea şi ranfluarea remorcherului scufundat.

„Totodată, au fost iniţiate discuţii cu doi operatori autorizaţi şi au fost propuse mai multe soluţii, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava. Facem menţiunea că Midia Marine Terminal nu are capacitatea tehnică să execute astfel de operaţiuni. Orice operaţiune va fi realizată în linie cu acordurile primite din partea procurorilor de caz, iar firma terţă responsabilă pentru operaţiune se va supune total instrucţiunilor emise de autorităţi”, au mai precizat reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Ei au reamintit că remorcherul Astana era certificat şi autorizat pentru astfel de operaţiuni şi a participat la sute de operaţiuni de descărcare a petrolierelor, în ultimii 10 ani.

Remorcherul s-a scufundat miercuri dimineaţă, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El a precizat că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit miercuri seară, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorchetului s-au strâns, sâmbătă, în apropierea Portului Midia şi solicită mai multe explicaţii despre modul în care s-a produs această tragedie. Acestea susţin că nava respectivă era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru manevra respectivă la tancul petrolier.

