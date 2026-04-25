Foto Căutările pentru turistul britanic dispărut anul trecut în Bucegi nu pot fi încă reluate. Salvamont: Situația din terem rămâne dificilă

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov nu pot relua deocamdată căutările în cazul tânărului cetăţean britanic dispărut anul trecut în Munţii Bucegi, în condiţiile în care situaţia din teren rămâne în continuare dificilă. 

Potrivit informaţiilor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov, echipele au efectuat, sâmbătă, o nouă acţiune de patrulare în zonele Valea Mălăieşti şi Valea Ţigăneşti, pentru a evalua situaţia şi posibilitatea reluării căutărilor, stabilindu-se că stratul de zăpadă este în continuare foarte mare şi instabil. 

„Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov au efectuat o nouă acţiune de patrulare până în zona Valea Mălăieşti, iar ulterior au încercat să înainteze spre Valea Ţigăneşti, pentru a evalua condiţiile din teren şi posibilitatea reluării acţiunilor de căutare a tânărului cetăţean britanic dispărut anul trecut. Din păcate, situaţia din teren rămâne în continuare dificilă. Stratul de zăpadă este încă foarte mare, puternic umezit şi instabil, iar în anumite zone deplasarea se face extrem de greu, cu afundare de până la aproximativ un metru sau chiar mai mult”, arată sursa citată. 

Reprezentanţii Salvamont subliniază că monitorizează permanent situaţia şi nu au abandonat misiunea, iar reluarea căutărilor va avea loc imediat ce condiţiile meteo şi cele din teren vor permite acest lucru. 

Tânărul în vârstă de 18 ani este căutat încă din luna noiembrie, după ce a sunat la 112 şi a anunţat că este epuizat, îngheţat şi dezorientat. De atunci, zeci de salvatori montani, sprijiniţi de drone, câini de căutare şi un elicopter Black Hawk, au participat la operaţiuni. 

Căutările continuă, iar echipele de intervenţie speră ca îmbunătăţirea vremii să permită reluarea rapidă a misiunii. 

