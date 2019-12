Procurorii din Galați au deschis un dosar penal în cazul exploziei produse luni în parcarea unui hotel din oraș. Anchetatorii încearcă să afle cine este vinovat pentru producerea incidentului în urma căruia au fost avariate patru mașini și fațada clădirii.

Dosarul penal de distrugere este instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați. Procurorii ajutați de polițiști fac cercetări asupra faptelor, deoarece încă nu s-a stabilit cine a provocat explozia puternică.

În paralel, o anchetă fac și pompierii, care verifică dacă hotelul și constructorul care efectua lucrarea de modernizare aveau autorizațiile necesare. Probabil vor fi aplicate sancțiuni la finalul anchetei, precizează cei de la ISU Galați, care au dezvăluit faptul că explozia a fost atât de puternică încât a îndoit puntea unui microbuz.

„S-a înființat o comisie mixtă formată din polițiști, pompieri, reprezentanți ai autorităților locale, care verifică dacă există autorizații, inclusiv autorizația hotelului de securitate la incendiu. Noi am retras echipajele de la fața locului, pericol de incendiu sau explozie nu mai este, de acum este treaba specialiștilor să stabilească dacă solul este stabil sau nu. Probabil vor fi sancțiuni la firma care a avut stația peco și nu a curățat rezervoarele, dar și la firma care executa lucrarea la hotel. Ei au tăiat o conductă legată de un bazin. Conducta era în interiorul hotelului, iar bazinul se afla în subteran, sub parcare. În interiorul rezervorului era benzină, altfel nu erau vapori. Benzina s-a aprins și a provocat explozia. Explozia s-a produs sub microbuz, mașina a fost aruncată în sus câțiva metri. S-a îndoit de la mijloc din cauza exploziei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Galați, Eugen Chiriță, pentru Mediafax.

Din motive de securitate, circulația mașinilor și a tramvaielor pe strada din fața hotelului este interzisă de aproximativ 24 de ore, iar zona este păzită de polițiști locali. Traficul va fi reluat doar după ce specialiștii vor constata că solul și linia de tramvai nu au fost afectate de explozie.

O explozie subterană, urmată de un incendiu, s-a produs luni în parcarea unui hotel din Galați din cauza unei acumulări de gaze. Nu au fost victime, dar clădirea și patru mașini au fost avariate în urma exploziei. În trecut, pe acest amplasament a funcționat o stație peco.