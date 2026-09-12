Șapte pui de câine au fost atacați cu un cuțit de doi copii, de 11, respectiv 13 ani, în județul Vâlcea. Doi dintre căței au murit, iar ceilalți cinci au ajuns cu răni grave la medicul veterinar.

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Polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție și fără drept. Pentru că niciunul dintre cei doi copii nu a împlinit 14 ani, aceștia nu răspund penal. Părinții lor au fost însă amendați cu câte 500 de lei.

Cazul readuce în atenție problema violenței asupra animalelor și a măsurilor necesare pentru prevenirea unor astfel de fapte.

Alina Florescu, reprezentanta asociației Toto&Pufi, spune că există o legătură documentată între violența asupra animalelor și cea îndreptată ulterior împotriva oamenilor.

„În proporție de 100%, criminalii în serie au început cu animalele. Această recidivă a violenței asupra animalelor către oameni este documentată din anii 1600. Deci nu discutăm de o probabilitate ca această violență să se întoarcă în societate, ci de o certitudine, pe care foarte bine o vedem în România exemplificată, atâta timp cât noi avem recorduri la violența domestică și violența asupra animalelor”, a declarat Alina Florescu.

Ea consideră că mediul familial are un rol important în apariția unor astfel de comportamente.

„Acești copii care au făcut această faptă absolut cutremurătoare nu provin dintr-o familie echilibrată. Pentru că un copil care a crescut într-o familie echilibrată n-o să se distreze niciodată omorând pui de câine”, a mai spus ea.

Florescu susține că este nevoie ca autoritățile să trateze mai serios violența asupra animalelor și să implementeze măsuri de prevenție.

„Instituționalizăm această violență asupra animalelor, apoi ne confruntăm cu consecințele ei la nesfârșit, atâta timp cât nu implementăm aceste măsuri simple: registrul, panourile și modificarea Codului penal. Doar prin faptul că sunt comunicate către societate ca fiind niște măsuri luate în serios de stat, noi rezolvăm deja o parte semnificativă din problemă”, a mai declarat aceasta.

Editor : C.S.