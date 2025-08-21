Valentin Naumescu, politolog și profesor de relații internaționale, a vorbit, în direct la Digi 24, despre procesul negocierilor de pace pentru Ucraina și, în special, problema spinoasă a garanțiilor de securitate implementate după un acord de pace.

Miezul discuțiilor din cadrul summitului de la Washington pare să fi fost discuțiile legate de necesitatea garanțiilor de securitate, spune profesorul Valentin Naumescu. Referitor la afirmațiile vicepreședintelui SUA JD Vance, legate de faptul că Europa ar trebui să poarte povara cheltuielilor în ceea ce privește pacea din Ucraina, Valentin Naumescu e de părere că „este normal ca țările europene să își asume o responsabilitate financiară și politică din ce în ce mai mare și chiar o contribuție militară din ce în ce mai mare pentru securitatea Ucrainei, care este, în fond, și securitatea Europei”.

Politologul consideră că este un semn bun faptul că Donald Trump a spus că ia în considerare ca Statele Unite să se implice și să ofere sprijin aerian, ca parte a garanțiilor de securitate.

În ceea ce privește desfășurarea de avioane F-35 în România, după cum a raportat publicația The Times că vor liderii militari din Europa, Valentin Naumescu este de părere că țara noastră ar putea juca un rol important în procesul de pace.

„Dacă stăm să ne gândim geopolitic și deja, iată, au apărut și informații scrise […] este posibil prin utilizarea bazelor militare aeriene americane și NATO de pe teritoriul României, care sunt cele mai aproape de zona de conflict din Ucraina. Ne gândim, sigur, în primul rând, la baza de la Mihail Kogălniceanu, care a fost menționată și în presa britanică și care este de fapt în construcție și pe punctul de a deveni una dintre cele mai mari baze aeriene”.

Valentin Naumescu a atras atenția că România ar putea să nu aibă chiar un rol-cheie în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar „este important că această dimensiune aeriană, cu participarea Statelor Unite ale Americii, este posibil să fie în parteneriat cu România și cu implicarea României. Asta ne crește foarte mult profilul internațional, ne dă practic mai multă legitimitate în ideea de apartenență la această Coaliție a Voinței, care sprijină Ucraina și, desigur, va conta și în procesul de reconstrucție economică postbelică a Ucrainei”.

Editor : Ș.R.