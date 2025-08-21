Live TV

Exclusiv Ce ar însemna pentru România dacă SUA ar trimite avioane F-35, ca parte a garanțiilor pentru Ucraina: „Ne crește profilul”

Data actualizării: Data publicării:
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Avion F-35 produs de Lockheed Martin Foto: Shutterstock

Valentin Naumescu, politolog și profesor de relații internaționale, a vorbit, în direct la Digi 24, despre procesul negocierilor de pace pentru Ucraina și, în special, problema spinoasă a garanțiilor de securitate implementate după un acord de pace.

Miezul discuțiilor din cadrul summitului de la Washington pare să fi fost discuțiile legate de necesitatea garanțiilor de securitate, spune profesorul Valentin Naumescu. Referitor la afirmațiile vicepreședintelui SUA JD Vance, legate de faptul că Europa ar trebui să poarte povara cheltuielilor în ceea ce privește pacea din Ucraina, Valentin Naumescu e de părere că „este normal ca țările europene să își asume o responsabilitate financiară și politică din ce în ce mai mare și chiar o contribuție militară din ce în ce mai mare pentru securitatea Ucrainei, care este, în fond, și securitatea Europei”.

Politologul consideră că este un semn bun faptul că Donald Trump a spus că ia în considerare ca Statele Unite să se implice și să ofere sprijin aerian, ca parte a garanțiilor de securitate.

În ceea ce privește desfășurarea de avioane F-35 în România, după cum a raportat publicația The Times că vor liderii militari din Europa, Valentin Naumescu este de părere că țara noastră ar putea juca un rol important în procesul de pace.

Dacă stăm să ne gândim geopolitic și deja, iată, au apărut și informații scrise […] este posibil prin utilizarea bazelor militare aeriene americane și NATO de pe teritoriul României, care sunt cele mai aproape de zona de conflict din Ucraina. Ne gândim, sigur, în primul rând, la baza de la Mihail Kogălniceanu, care a fost menționată și în presa britanică și care este de fapt în construcție și pe punctul de a deveni una dintre cele mai mari baze aeriene”.

Valentin Naumescu a atras atenția că România ar putea să nu aibă chiar un rol-cheie în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar este important că această dimensiune aeriană, cu participarea Statelor Unite ale Americii, este posibil să fie în parteneriat cu România și cu implicarea României. Asta ne crește foarte mult profilul internațional, ne practic mai multă legitimitate în ideea de apartenență la această Coaliție a Voinței, care sprijină Ucraina și, desigur, va conta și în procesul de reconstrucție economică postbelică a Ucrainei”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Digi Sport
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal...
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Ultimele știri
MApN: România e pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina. Germania contribuie la misiuni de Poliție Aeriană Întărită
Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare
Rusia nu va semna cu Zelenski un acord de pace. Noile motive invocate de către Serghei Lavrov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Interviu cu omul care i-a creat lui Zelenski ținuta lăudată la Casa Albă: „Slavă Domnului că lui Trump i-a plăcut și l-a ascultat”
Donald Trump.
Trump a trimis trei nave de război în apele Venezuelei. Casa Albă nu exclude desfăşurarea de trupe americane pe teren
Volodimir Zelenski
Zelenski vede posibilă o întâlnire cu Putin după ajungerea la un acord privind garanțiile de securitate. Unde ar putea fi organizată
Donald Trump, președintele SUA /
Războiul dintre „Aberbaijan” și Albania a fost rezolvat de Trump. Gafa liderului american prin care a soluționat un conflict inexistent
Donald Trump telefon
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, neagă că Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea Ucrainei la UE
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini