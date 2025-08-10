Ce despăgubiri pot primi românii pentru zboruri anulate sau întârziate. Cum este calculată valoarea compensației

Pasagerii care se confruntă cu zboruri întârziate sau anulate, care ratează legături de zbor sau sunt refuzați la îmbarcare beneficiază, în multe țări din lume, de protecție legală și dreptul la despăgubiri. Sumele acordate pot ajunge la câteva sute de euro, fiind calculate în funcție de distanța dintre punctul de plecare și destinație, precum și de durata întârzierii.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al ConsliliuluI, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este desemnată ca autoritate competentă să soluționeze plângerile pasagerilor din transport aerian.

Drepturile pasagerilor în situația zborurilor anulate sau întârziate

„Din punct de vedere legal, o întârziere mai mare de trei ore, anularea unui zbor sau, și mai grav, debarcarea unor pasageri deja îmbarcați pentru a face loc altora care au plătit bilete mai scumpe, reprezintă încălcări ale legislației în vigoare.

Aceste abateri au devenit atât de frecvente, încât Uniunea Europeană a stabilit, printr-o directivă, despăgubiri clare pentru pasagerii care trec prin astfel de situații. Potrivit legislației, orice întârziere mai mare de trei ore dă dreptul la compensație, iar companiile aeriene sunt obligate să ofere pasagerilor băuturi și gustări, precum și alte forme de asistență, în funcție de durata așteptării.

În cazul anulărilor de zboruri care provoacă întârzieri de peste o zi, compania aeriană are obligația de a asigura pasagerilor cazare, mese și transportul către hotel, precum și returul la aeroport.

Supraîncărcarea avionului reprezintă, în esență, o practică prin care companiile aeriene vând mai multe bilete decât locurile disponibile, mizând pe faptul că își pot asuma plata unor despăgubiri de până la 600 de euro, în timp ce încasează sume mai mari din vânzarea biletelor la suprapreț. În ipoteza în care discutăm despre necesitatea acordării unor despăgubiri mai mari acest lucru se poate face exclusiv în instanța de judecată.”, a declarat pentru Digi24 Adrian Cuculis, avocat.

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul unui zbor anulat

Vorbim de anularea zborului atunci când:

orarul inițial de zbor a fost abandonat și pasagerul este transferat către un alt zbor planificat;

plecarea zborului este devansată cu mai mult de 1 oră;

avionul a decolat, dar a fost obligat să se reîntoarcă pe aeroportul de plecare și pasagerul a fost transferat către alt zbor.

Atunci când avionul aterizează pe un aeroport care nu este destinația finală indicată pe bilet nu intervine despăgubirea atunci când se aplică următoarele excepții:

Pasagerul a acceptat redirecționarea (în condiții de transport comparabile și în cel mai scurt timp posibil) către aeroportul de destinație sau către orice altă destinație agreată de dumneavoastră. În acest caz, se consideră că a fost vorba de o întârziere, nu de o anulare.

Aeroportul de sosire și aeroportul de destinație deservesc același oraș sau aceeași regiune. În acest caz, se consideră că a fost vorba de o întârziere , nu de o anulare.

Dacă zborul este anulat, pasagerul are dreptul de a alege între: rambursare, redirecționare sau revenirea la locul de plecare. De asemenea, și dreptul la asistență în aeroport.

Dreptul la despăgubiri este valabil dacă pasagerul a fost informat în privința anulării cu mai puțin de 14 zile înainte de data planificată a zborului Totuși, există și situații când operatorul de zbor nu este obligat să plătească despăgubiri. Mai exact, dacă poate dovedi că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare, care nu ar fi putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul unui zbor întârziat

Dacă zborul pleacă cu întârziere, orice pasager are dreptul la asistență, la rambursare și la un zbor de întoarcere, în funcție de durata întârzierii și de distanța zborului.

Dacă pasagerul a ajuns la destinația finală cu o întârziere de cel puțin 3 ore, are dreptul la despăgubiri, cu excepția cazului în care întârzierea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare. (Compania aeriană trebuie să dovedească aceste situații furnizând, de exemplu, extrase din jurnalele de bord sau rapoarte referitoare la incidente.

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul în care s-a refuzat îmbarcarea din cauza suprarezervării sau din motive operaționale

Pentru început, este important de precizat faptul că o companie aeriană poate refuza îmbarcarea în următoarele situații:

Din motive de siguranță, securitate sau sănătate (de exemplu: dacă nu s-a informat compania aeriană în avans în legătură cu posibile boli infecțioase sau alergii severe) sau dacă un pasager nu deține documentele de călătorie corecte;

Dacă pasagerul nu a utilizat biletul de plecare de pe o rezervare care a inclus un zbor de întoarcere;

Dacă pasagerul nu s-a îmbarcat pentru zborul/zborurile precedent(e) inclus(e) într-o rezervare cu zboruri consecutive;

Dacă este cazul, dacă nu există documentația necesară pentru animalul de companie cu care pasagerul nu călătorește.

Însă, dacă pasagerul s-a prezentat la timp la check-in, cu o rezervare valabilă și cu documentația de călătorie necesară, iar compania aeriană refuză îmbarcarea (din cauza suprarezervării sau din motive operaționale) și nu dorește să renunțe de bună voie la loc, atunci are dreptul la:

Despăgubiri, dreptul de a alege între rambursare, redirecționare sau o altă rezervare la o dată ulterioară și dreptul la asistență din partea companiei aeriene.

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul în care au ratat zborul de legătură

Dacă pasagerul pierde un zbor de legătură și ajunge la destinația finală cu o întârziere de cel puțin 3 ore, are dreptul la despăgubiri. Valoarea despăgubirilor se calculează în funcție de durata întârzierii și de distanța până la destinația finală.

Cum este calculată valoarea despăgubirilor:

Suma de 250 euro la o distanță de până la 1.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore;

Suma de 400 de euro la o distanță de peste 1.500 km în UE și toate celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore;

Suma de 600 de euro la o distanță de peste 3.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore.

Dreptul la despăgubiri este valabil dacă:

biletele au fost achiziționate în cadrul unei singure rezervări și se aplică drepturile pasagerilor transportului aerian, prevăzute de UE;

sosirea cu întârziere nu a fost cauzată de circumstanțe extraordinare.

Nu este posibilă despăgubirea dacă pasagerul ratează zborul de legătură din cauza întârzierilor la controalele de securitate sau dacă nu a respectat ora de îmbarcare pentru zbor în aeroportul de transfer. De asemenea, dacă pasagerul acceptă un zbor către un aeroport diferit de cel care figurează pe rezervarea inițială și ajunge cu întârziere, are dreptul la despăgubiri.

Timpul utilizat pentru a calcula întârzierea este timpul sosirii în aeroportul menționat în rezervarea inițială sau la destinația asupra cărei s-a convenit împreună cu operatorul. Costurile de transport între aeroportul alternativ și cel menționat în rezervarea inițială sau destinația asupra căreia ați convenit trebuie suportate de compania aeriană.

În cazul în care compania aeriană a oferit pasagerului posibilitatea redirecționării și se ajunge la destinația finală cu întârziere, despăgubirea poate fi redusă cu 50 %.

La ce despăgubiri ai dreptul dacă bagajele ți-au fost pierdute, au fost deteriorate sau au ajuns cu întârziere

Bagaje predate

Dacă bagajele predate la check-in au fost pierdute, deteriorate sau au sosit cu întârziere, răspunderea îi revine companiei aeriene, iar pasagerii au dreptul la o despăgubire de până la aproximativ 1.300 EUR. Însă dacă daunele au fost cauzate de un defect al bagajului, nu există dreptul la despăgubiri.

Bagaje de mână

Dacă bagajul de mână este deteriorat pe durata călătoriei, răspunderea îi revine companiei aeriene doar dacă deteriorarea s-a produs din vina sa. (Sursa info: Europa.eu)

Drepturile pasagerilor din transportul aerian prevăzute de UE se aplică:

Dacă zborul este efectuat pe teritoriul UE (indiferent dacă este operat de o companie din UE sau din afara UE)

Dacă pasagerul aterizează pe un aeroport din UE venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din UE

Dacă pasagerul decolează de pe un aeroport din UE către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din UE sau din afara UE

Dacă pasagerul nu a primit deja anumite compensații (despăgubiri, redirecționare, asistență din partea companiei aeriene) pentru probleme legate de zbor în baza legislației relevante a unei țări din afara UE.

UE înseamnă, în acest context, cele 27 de state membre, inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint Barthélemy, Saint-Martin (Antilele Franceze), Insulele Azore, Madeira și Canare (dar nu și Insulele Feroe). Normele UE se aplică, de asemenea, zborurilor către și dinspre Islanda , Norvegia și Elveția.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 este aplicabil întregului spațiu aerian al UE, împreună cu Islanda, Norvegia, Elveția și regiunile Guyana Franceza, Martinique, Mayotte, Guadeloupe și La Reunion, Saint-Martin, Madeira, Azores și Insulele Canare. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 261/2004 este aplicabil zborurilor care pleacă dinspre Uniunea Europeana, indiferent dacă este un zbor intracomunitar sau internațional. Zborurile care pleacă înspre Uniunea Europeana, sunt acoperite în măsura în care sunt operate de un transportator aerian al UE.