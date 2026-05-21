Ce este interzis să faci pe 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena 2026. Tradițiile și credințele păstrate în România

În fiecare an, pe 21 mai, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, sărbătoare importantă marcată cu cruce roșie în calendarul creștin. Ziua este dedicată rugăciunii, participării la slujbele religioase și amintirii rolului esențial pe care cei doi l-au avut în răspândirea și consolidarea creștinismului. În tradiția populară, praznicul este însoțit și de numeroase obiceiuri, superstiții și interdicții păstrate din generație în generație în mai multe zone ale țării.

În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin cel Mare și Elena sunt reprezentați în veșminte imperiale, ținând împreună Sfânta Cruce, simbol al credinței creștine și al contribuției decisive pe care au avut-o în răspândirea și consolidarea creștinismului.

Semnificația religioasă și istorică a sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena

„Sărbătoarea din 21 mai este asociată cu una dintre cele mai importante perioade din istoria creștinismului, marcând trecerea de la timpul persecuțiilor religioase la recunoașterea oficială a credinței creștine. Totodată, momentul este legat de procesul prin care creștinismul a început să se organizeze și să se dezvolte la nivel instituțional, influențând profund evoluția ulterioară a Bisericii.

Dincolo de componenta istorică, 21 mai simbolizează afirmarea valorilor spirituale și extinderea credinței creștine în spațiul european, fiind considerată o dată importantă pentru transformările religioase și sociale ale lumii antice târzii.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Superstiții și interdicții de Constantin și Elena: Ce nu e bine să faci pe 21 mai

„În tradiția populară românească, ziua dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena este însoțită de numeroase superstiții și interdicții, care diferă de la o regiune la alta, dar au în comun ideea respectării acestei sărbători ca timp al odihnei și al protecției spirituale.

Potrivit credințelor populare, în această zi nu este bine să se muncească la câmp, să se facă treburi grele în gospodărie sau să se spele rufe, deoarece astfel de activități ar putea aduce lipsă de spor, probleme de sănătate ori recolte slabe. În unele zone ale țării, tradiția spune că sunt evitate și cusutul, torsul sau alte munci considerate solicitante, pentru a nu „tăia sporul” casei.

Totodată, sărbătoarea este asociată cu liniștea și echilibrul în familie. Din acest motiv, certurile și vorbele grele sunt considerate de rău augur, existând credința că acestea pot aduce tensiuni și neînțelegeri pe tot parcursul anului.”, a mai adăugat Preotul

Ziua Păsărilor de Pădure - credințe și simboluri populare

În anumite zone ale țării, sărbătoarea din 21 mai este cunoscută și sub denumirea de „Ziua Păsărilor de Pădure”, existând credința că munca desfășurată la câmp în această zi poate aduce pagube recoltelor, în special culturilor de porumb și viței-de-vie, care ar putea fi distruse de păsări.

Tot în tradiția populară, în unele regiuni sunt aprinse focuri în gospodării, pe câmpuri sau în grădini, obicei considerat un gest simbolic de alungare a spiritelor rele și de protejare a pământului și a recoltelor.

Bujorul - simbol al armoniei, protecției și reînnoirii naturii

În tradițiile populare legate de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, bujorul ocupă un loc aparte în simbolistica românească. Asociată cu luna mai și cu perioada de maximă înflorire a naturii, floarea este adesea adusă în case în ziua de 21 mai, ca semn de respect, recunoștință și binecuvântare.

De asemenea, bujorul este considerat un simbol al echilibrului și armoniei în familie, dar și un element de protecție a gospodăriei. Tradiția spune că prezența acestei flori în locuință poate aduce liniște, spor și bunăstare, contribuind, totodată, la alungarea energiilor negative și la atragerea norocului. Prin frumusețea și vitalitatea sa, bujorul este asociat cu renașterea naturii și apropierea verii, fiind perceput ca un simbol al continuității, prosperității și al unui nou început.

Astfel, sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin cel Mare și Sfânta Elena rămâne, dincolo de semnificația religioasă, un moment profund legat de tradițiile populare românești, în care credința, simbolurile și obiceiurile transmise din generație în generație continuă să ocupe un loc important în viața comunităților.

