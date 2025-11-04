Live TV

Ce este Super Luna Castorului: Cum se poate vedea pe cer în noaptea de 5 noiembrie, inclusiv în România

Super Luna Castorului. sursă foto Getty Images
Ce înseamnă evenimentul astronomic denumit Super Luna Castorului

Miercuri, 5 noiembrie, va fi vizibil pe cer un fenomen astronomic deosebit: Super Luna Castorului. Acest eveniment are loc atunci când satelitul natural al Pământului se află în punctul său cel mai apropiat de planetă, cunoscut sub denumirea de perigeu, ceea ce face ca discul lunar să pară mai mare și mai luminos decât în mod obișnuit.

Evenimentul din noiembrie 2025 marchează cea mai apropiată distanță a Lunii față de Pământ din acest an.

Ce înseamnă evenimentul astronomic denumit Super Luna Castorului

Luna Plină apare atunci când satelitul natural al Pământului se află pe partea opusă Soarelui, așa cum poate fi observată de pe planeta noastră. În mod obișnuit, în momentul evenimentului, distanța Lunii față de Terra este de aproximativ 356.977 km. Comparând distanțele satelitului în cadrul fazei de Lună Plină, se observă că această dată, de 5 noiembrie, marchează cea mai apropiată Lună Plină a anului. (Acest fenomen se produce în fiecare lună, iar în cazul lunii noiembrie pe data de 5 noiembrie, la ora 15:19.). Cea mai mică distanță între Lună și Pământ va fi atinsă pe 6 noiembrie, la ora 00:24, când satelitul se va situa la aproximativ 356.828 km.

Denumirea de „Luna Castorului" provine din tradiția fermierilor din America de Nord, fiind folosită de sute de ani. Termenul de „Super Lună" este, însă, o invenție și nu are origine astronomică. În domeniul nostru, acest termen nu este utilizat.", a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka 

Ce este o „Super Luna

Orbita Lunii nu este perfect circulară, ci ușor eliptică (curbă ovală), astfel încât distanța față de Terra variază între aproximativ 356.000 km (perigeu) și 407.000 km (apogeu). Atunci când faza de Lună Plină se produce în apropierea perigeului, discul lunar apare mai mare și mai luminos decât în mod obișnuit, fenomen cunoscut și sub denumirea de Super Lună.

Cum poate fi observat fenomenul în România

Luna Plină poate fi observată pe tot parcursul nopții. Aceasta răsare în momentul apusului Soarelui, în direcția opusă acestuia, și urcă treptat pe cer, atingând cea mai mare înălțime aproximativ la miezul nopții. Ulterior, începe să coboare și dispare la orizont în momentul răsăritului, în partea opusă locului de răsărit. Fenomenul poate fi admirat cu ochiul liber, de oriunde, fără necesitatea unui echipament special.", a mai precizat Adrian Șonka

Momentul optim pentru observarea Lunii este la răsărit sau la apus, atunci când satelitul se află aproape de orizont. În aceste momente, dimensiunea aparentă a Lunii pare mai mare, datorită fenomenului cunoscut sub denumirea de „iluzia lunii”.

