Ce măsuri ia România, după incidentele cu drone prăbușite pe teritoriul țării. Radu Miruță: Facem un „zid” de la un capăt la celălalt

Fragmente ale dronei cu încărcătură explozivă căzută în Galați.

Radu Miruţă, ministrul Apărării, a afirmat, marţi, că o parte a capabilităţilor de luptă antiaeriană disponibile în zona unde există riscul să mai ajungă drone ruseşti a fost reconfigurată şi au fost adăugate capabilităţi noi. Miruţă a adăugat că România este în curs de a realiza un fel de zid anti-drone.

Radu Miruţă a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce face România dacă o dronă rusească ajunge să omoare un cetăţean.

„Este o problemă majoră cu ceea ce desfăşoară Federaţia Rusă inclusiv pe teritoriul României, care trebuie condamnat şi care trebuie prevenit în măsura în care avem suficiente capabilităţi de a face asta în orice scenariu. Având în vedere noua realitate a luptei cu drone apărută şi crescută în doi-trei ani, pentru unele scenarii Armata Română are metode de protecţie, pentru unele scenarii, pe care noi le considerăm cu probabilitate foarte mică, de la zi la zi încercăm să acoperim bucata care este neadresată”, a declarat Radu Miruţă, potrivit News.ro.

„Nu este o chestiune statică, cum acum doi ani spuneam că aveam un zid împotriva ameninţărilor aeriene, rachete, avioane de vânătoare, elicoptere, zidul de atunci a rămas în continuare numai că prin el mai trec astăzi drone cu tehnologie mai nouă. Suntem în curs de a face un zid şi pentru aceste drone de la un capăt la celălalt. Acum avem bucăţi în acel zid în funcţie de riscul pe care îl apreciem. Însă şi acest zid este într-o referinţă cu tehnologia dronelor respective”, a afirmat ministrul Apărării.

El a precizat că există o anumită poziţioare a capabilităţilor de luptă antiaeriană.

„Există o anumită poziţionare a capabilităţilor de luptă antiaeriană astăzi în acea zonă, care o parte a fost reconfigurată, o parte a fost adăugată prin capabilităţi noi. Adică sunt două tipuri de capabilităţi care înainte nu erau acolo şi acum o să fie şi sunt anumite capabilităţi care acopereau, interacţionând într-o anumită formă care în aceste zile este schimbată. Deci se lucrează pe două planuri”, a mai transmis Radu Miruţă.

Întrebat dacă el crede că România se va mai confrunta cu astfel de situaţii în perioada următoare, ministrul Apărării a răspuns: Posibil, da. Numărul de scenarii pe care noi nu-l acoperim astăzi este mai mic decât cel care a fost ieri, dar nu este zero”.

Bucăţi de dronă au fost descoperite, duminică, în judeţul Tulcea, autorităţile izolând zona şi demarând cercetări pentru stabilirea provenienţei acestora.

Fragmente de dronă au fost găsite şi sâmbătă, în zona unei ferme din judeţul Tulcea, în contextul în care în acest weekend au avut loc atacuri în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut la Galaţi.

