Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Alexandru. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru sărbătoarea din 30 august

În fiecare an, pe 30 august, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Alexandru, unul dintre marii ierarhi ai creștinătății, cunoscut ca apărător al credinței și protector al oamenilor. Această zi este un moment de bucurie pentru toți cei care poartă numele sfântului și își sărbătoresc onomastica. Cu această ocazie, ți-am pregătit o colecție de mesaje și urări de „La mulți ani” pe care le poți trimite celor dragi.

Dacă nu știi cum să îți exprimi mulțumirea, iubirea și respectul pentru cei dragi, trimite-le cu ocazia onomasticii cele mai frumoase urări de "La mulți ani".

Semnificația numelui Alexandru

Din punct de vedere etimologic, numele Alexandru provine din vechiul nume grecesc Aleksandros. Acesta este compus din cuvintele „alexo”, care înseamnă „a apăra, a proteja”, dar și „andros” - forma de genitiv a substantivului „aner”, care înseamnă „om, bărbat”.

Astfel, numele Alexandru este tradus prin „apărător al oamenilor” sau „protectorul bărbaților”.

Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Alexandru

Numele de Alexandru și Alexandra sunt printre cele mai cunoscute, atât în România, cât și în alte țări. Există, însă, mai multe derivate de la acest nume, iar pe data de 30 august, cu ocazia onomasticii, poți trimite mesaje și urări de „La mulți Ani” persoanelor care poartă și următoarele prenume:

Lexi, Lixandru, Lixandra,

Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra;

Alexandrin, Alexandrina, Alexa;

Sandu, Sanda, Săndel, Sănducu;

Ducu, Duțu;

Saşa, Sasha;

Alessandra, Alessandro;

Alexandria, Alexandrina, Alecu;

Alexandros, Alexander;

Alexie, Alexia, Alexina, Alexis;

Mesaje și urări de „la mulți ani” pentru Sfântul Alexandru

„La mulți ani, Alexandru! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi.”

„Îți doresc o zi de nume plină de zâmbete și clipe frumoase, Alexandra! Să fii mereu iubită și fericită.”

„La mulți ani cu multe realizări, sănătate și noroc, Sandu! Să îți fie viața o sărbătoare continuă.”

„Numele pe care îl porți îți dă puterea de a fi protector și sprijin pentru cei din jur. La mulți ani, să fii mereu un Alexandru adevărat!”

„Alexandra dragă, îți doresc să îți păstrezi frumusețea sufletului și energia pozitivă cu care îi înveselești pe toți. La mulți ani!”

„Sărbătoarea numelui tău să fie începutul unui nou an de realizări, sănătate și iubire. La mulți ani, Alexa!”

„La mulți ani, Alexandru! Fie ca toate dorințele tale să se împlinească! Să ai parte de sănătate, fericire și oameni buni aproape.”

„Numele tău este puternic și frumos, la fel ca tine. Să te bucuri de el în fiecare zi! La mulți ani cu multe zâmbete și reușite!”

„Fie ca viața să îți fie mereu plină de lumină și bucurie. La mulți ani, Sandu! Să ai parte doar de zile senine și prieteni adevărați.”

„Draga Alexandra, să strălucești mereu prin frumusețea sufletului tău. Îți doresc sănătate, iubire și fericire la fiecare pas”

Felicitări pentru ziua onomastică de Sfântul Alexandru

„La mulți ani, să-ți fie inima mereu plină de speranță și bucurii! Sărbătorirea numelui să aducă cu ea pace și armonie în sufletul tău.”

„La mulți ani, Alexa! Să ai parte de tot ce îți dorește inima. Îți doresc o viață plină de realizări și visuri împlinite.”

„La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de dragoste și recunoștință.”

„Fie ca ziua aceasta să îți aducă doar amintiri frumoase și oameni dragi aproape. La mulți ani, să te bucuri de o viață minunată, la fel ca numele pe care îl porți!”

„Să ai mereu curajul să-ți urmezi visurile și să nu renunți niciodată. La mulți ani, Alexandra! Îți doresc clipe magice și o viață de poveste.”

„Fie ca dragostea să-ți lumineze drumul și norocul să nu te părăsească niciodată. La mulți ani cu sănătate și fericire.”

„Îți doresc o sărbătoare frumoasă, la fel ca sufletul tău. La mulți ani, Alexa! Fie ca fiecare zi să fie o nouă binecuvântare.”

„La mulți ani, să nu-ți lipsească niciodată bucuria și înțelepciunea! Să-ți fie viața plină de culori și de surprize plăcute”

„Îți doresc să ai mereu parte de prieteni buni și clipe de neuitat. La mulți ani!”

Astăzi, cu ocazia onomasticii, îți doresc fericire, iubire și liniște. Să ai parte de distracție. La mulți ani, Alexandru!”

