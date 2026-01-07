Live TV

Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Ion: Cui recomandă preotul să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie

Cui îi urăm „La mulți ani"de Sfântul Ioan Botezătorul 2026.
Cui îi urăm „La mulți ani”de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Care este semnificația numelui Ion Cui îi urăm „La mulți ani" pe 7 ianuarie Cea mai rostită rugăciune închinată Sfântului Ioan Botezătorul

Pe 7 ianuarie, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut drept „Întâimergătorul” Mântuitorului, a cărui viață exemplară de devotament, curaj și smerenie rămâne un model spiritual pentru creștini. În această zi își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Ioan, Ion și Ioana, alături de derivatele lor, primind urări tradiționale de sănătate, belșug și fericire. Preotul explică cui este recomandat să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie 2026.

Sărbătoarea nu este numai un prilej de bucurie pentru cei care își serbează numele, ci și un moment de reflecție asupra credinței, tradițiilor și valorilor spirituale transmise din generație în generație.

Care este semnificația numelui Ion

Numele Ion, varianta românească a numelui biblic Ioan, își are originea în limba ebraică și provine de la cuvântul „Yochanan”, format prin compunerea termenilor „Jahve” („Dumnezeu”) și „hanan” („a avea milă”). Astfel, semnificația numelui poate fi interpretată drept „Dumnezeu a avut milă” sau „Dar de la Dumnezeu”, o expresie de recunoștință față de divinitate pentru darul vieții și bucuria primirii unui copil.

De-a lungul secolelor, Ion a devenit unul dintre cele mai răspândite nume creștine, purtând cu sine nu doar o identitate, ci și o legătură spirituală profundă. Cei care poartă acest nume sau derivatele sale sunt integrați într-o tradiție milenară, în care devotamentul, puritatea și grija față de semeni reflectă valorile morale și religioase ale comunităților creștine.

Cui îi urăm „La mulți ani" pe 7 ianuarie

„În această zi este momentul potrivit să îi felicităm pe toți cei dragi care poartă prenumele Ion sau Ioana, dar și pe cei cu prenume derivate, care își au originea de la Sfântul Ioan Botezătorul. Este un prilej bun de a le transmite gândurile noastre bune, urări de sănătate, fericire și împliniri, dar și de a ne aminti de exemplul Sfântului Ion, considerat protector și ocrotitor al tuturor celor care îi poartă numele.” , a transmis pentru Digi24.ro Părintele Marius Oblu

Nume care își sărbătoresc ziua onomastica pe 7 ianuarie

Pe 7 ianuarie își serbează onomastica persoanele care poartă numele Ion, Ioan sau Ioana, alături de prenume derivate precum:

  • Ionuț, Ionuța, Ionela;
  • Ionelia, Nela, Onuța, Oana;
  • Jana, Jan, Ivan.

Cea mai rostită rugăciune închinată Sfântului Ioan Botezătorul

„Sfinte Ioane Botezătorule, Întâi mergătorule al Domnului, care ai pregătit calea Mântuitorului și ai chemat oamenii la pocăință, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Păzește-ne de boli și primejdii, ocrotește sănătatea și liniștea familiei noastre, și luminează-ne inimile cu credința și smerenia ta. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare asupra casei noastre, a gospodăriei și a celor dragi, și să ne călăuzească pașii pe calea dreptății și a iubirii față de semeni. Amin.”

