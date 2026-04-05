Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5 aprilie

Duminica Floriilor marchează Intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, cea mai importantă perioadă de dinaintea sărbătorii Învierii Domnului. Cu acest prilej, milioane de români care poartă nume de flori își serbează ziua onomastică. Mai jos, ți-am pregătit lista celor mai populare prenume sărbătorite pe 5 aprilie, dar și nume mai puțin întâlnite cărora le poți transmite urări de „La mulți ani”.

În România, tradiția de a transmite urări celor care poartă nume inspirate din flori este bine consolidată, iar această zi devine un prilej de celebrare și apropiere între oameni.

Prenume care își serbează ziua onomastică de Florii

În Duminica Floriilor, printre cele mai cunoscute nume sărbătorite sunt Florin, Crina sau Violeta. Lista este, însă, mult mai extinsă și include numeroase prenume inspirate, iar dintre cele mai populare se remarcă:

Anemona, Bujor, Camelia, Codrin;

Codrina, Codruț, Codruța, Crăița;

Crina, Crinu, Dalia;

Floarea, Florea, Flora;

Florența, Florentin, Florentina;

Florica, Florina, Gențiana, Gherghina;

Iasmina, Iris, Lăcrimioara;

Laur, Laurențiu, Laura, Laurian;

Margareta, Mărgărit, Narcis, Narcisa;

Viorel, Viorela, Viorica.

Pe lângă acestea, există și prenume mai rar întâlnite, dar care își serbează onomastica în aceeași zi, precum Dafina, Trandafira, Romanița, Roza, Rozalia, Panseluța, Zambila, Brândușa sau Crizantema.

Semnificația religioasă a sărbătorii de Florii

„Intrarea Domnului în Ierusalim, celebrată de creștini în Duminica Floriilor, evocă episodul biblic descris în Evanghelii, când Iisus Hristos a fost întâmpinat de mulțimi care L-au aclamat și I-au așternut în cale ramuri de finic și haine, într-un gest simbolic de recunoaștere a statutului Său de Mesia și Împărat. Semnificația acestei sărbători este una complexă, reunind atât bucuria și speranța celor care L-au primit cu entuziasm, cât și anticiparea suferinței și a sacrificiului ce aveau să urmeze în Săptămâna Mare, cunoscută și ca Săptămâna Pătimirilor.

Astfel, Floriile marchează o tranziție esențială în calendarul liturgic, de la triumf la patimă și de la laudă la răstignire, oferind credincioșilor un moment de reflecție asupra credinței, smereniei și acceptării voinței divine. De asemenea, în tradiția creștină, Duminica Floriilor marchează și începutul deniilor, slujbe speciale care se oficiază în fiecare seară pe parcursul Săptămânii Mari, până în Vinerea Mare, când este citit Prohodul Domnului.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

