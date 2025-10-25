Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Lista celor mai populare prenume care își serbează onomastica pe 26 octombrie

Pe data de 26 octombrie, creștinii ortodocși celebrează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai venerați sfinți ai bisericii. Considerat ocrotitor al ostașilor, al cetăților și al celor credincioși, Sfântul Dumitru rămâne un model de credință neclintită și putere a jertfei în fața încercărilor și persecuțiilor. Totodată, această zi reprezintă un prilej de bucurie și recunoștință pentru toți cei care poartă numele sfântului și își sărbătoresc ziua onomastică.

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie, numită popular „Sâmedru”, simbolizează încheierea sezonului pastoral de toamnă și începutul iernii. Această zi este percepută ca un moment de tranziție între anotimpuri.

Nume care se sărbătoresc de Sfântul Dumitru

Pe data de 26 octombrie, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Dumitru sau Dimitrie, alături de prenume derivate precum:

Dima, Mitru;

Mitică, Mitu;

Mitrel, Mitruț, Mitrache;

Dimitrel, Dumitra, Dimitra;

Dumitrița, Mitrița, Mituța, Mița.

Semnificația numelui „Dumitru/Dimitrie”

Numele Dumitru sau Dimitrie are o istorie veche și o semnificație profundă, asociată cu credința, curajul și statornicia. Originea sa se regăsește în limba greacă, din numele „Δημήτριος” (Dēmētrios), care înseamnă „aparținător al zeiței Demetra”. În mitologia greacă, Demetra era zeița pământului, a fertilității și a roadelor, simbolizând belșugul și renașterea naturii.

Odată cu răspândirea creștinismului, sensul numelui a căpătat o dimensiune spirituală. Numele a devenit asociat credinței și devotamentului, fiind purtat în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, recunoscut pentru tăria sa în fața persecuțiilor și pentru jertfa în numele lui Hristos. Astfel, prenumele „Dumitru” a ajuns să fie sinonim cu curajul, iubirea față de aproape și credința neclintită.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Dimitrie cel Nou, două sărbători distincte

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, nu trebuie confundat cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov, deși sărbătorile acestora sunt apropiate în calendarul ortodox.

Pe data de 27 octombrie, biserica ortodoxă îi prăznuiește pe Sfântul Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Basarabov, un sfânt originar din sudul Dunării, care a trăit în smerenie și rugăciune. Potrivit tradiției, acesta a fost pastor și sihastru, iar după moartea sa, moaștele au fost aduse la București, devenind ocrotitorul spiritual al capitalei României.

Sfântul Dimitrie cel Nou a fost canonizat de biserica ortodoxă română în anul 1955, iar prăznuirea sa are loc anual la 27 octombrie, la o zi după sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

