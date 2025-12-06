Live TV

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani" pe 6 decembrie

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae 2025. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae 2025. Foto Getty Images
Care este semnificația numelui Nicolae Urarea recomandată de preot pentru persoanele care își serbează ziua de nume Nume care își serbează onomastica pe 6 decembrie

Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, una dintre cele mai respectate și îndrăgite figuri ale creștinătății. Ziua capătă o semnificație aparte și pentru cei care poartă numele Nicoleta, Niculai sau derivate ale acestora, și care își celebrează onomastica. Preotul explică cui se recomandă să fie adresate urările de „La mulți ani”.

Recunoscut pentru generozitatea și grija sa față de ceilalți, Sfântul Nicolae rămâne un simbol al altruismului și al omenirii, reamintind credincioșilor valoarea compasiunii, a milosteniei și a faptelor bune în viața de zi cu zi.

Care este semnificația numelui Nicolae

Numele Nicolae își are originea în limba greacă, provenind de la cuvântul „Nikolaos”, un prenume compus din două elemente semnificative: nike”, care înseamnă „victorie”, și laos”, care înseamnă „popor”. Astfel, numele poate fi tradus prin „victoria poporului”/ „cel care aduce victoria poporului”, și transmite ideea de protecție, conducere și grijă față de comunitate.

De-a lungul timpului, numele a căpătat și o încărcătură spirituală și morală, fiind asociat cu generozitatea, milostenia și grija față de cei nevoiași, calități inspirate din exemplul Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai venerați sfinți ai ortodoxiei.

Urarea recomandată de preot pentru persoanele care își serbează ziua de nume

„Românilor de toate vârstele care poartă cu cinste numele Sfântului Ierarh Nicolae, împreună cu toate prenumele derivate, și care îl au ca patron și ocrotitor spiritual, le urăm ani îndelungați, plini de sănătate, pace și bucurie. Fie ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască ajutor și călăuzire în toate zilele vieții, iar inimile lor să fie pline de dragoste și generozitate, pentru săvârșirea faptelor bune și luminarea sufletului.”, a transmis Părintele Marius Oblu pentru Digi24.ro, preot la biserica Iancu Vechi-Matasari din București

Nume care își serbează onomastica pe 6 decembrie

Pe 6 decembrie, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Nicolae și Nicoleta, alături de prenume derivate precum:

  • Niculai/Neculai, Nicuşor/Nicu/Nico;
  • Niculae/ Niculaie/Nicolaie, Nicholas/Klaus;
  • Nicola/Nicoleta, Niculina/Nicolina;
  • Niculiţa/Neculiţa, Nicole/Nikole;
  • Nicola/Nikola;
  • Laie/Lae/Lică;
  • Nichi/Nica.

Cea mai rostită rugăciune închinată Sfântului Nicolae

„Sfinte Nicolae, ocrotitor al săracilor și al copiilor, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Ajută-ne să fim buni, milostivi și ascultători, și păzește-ne de necazuri și primejdii. Primește rugăciunea noastră și dăruiește-ne sănătate, pace și bucurie. Amin.”

