Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan. Lista completă a prenumelor celebrate pe 27 decembrie

Nume sărbătorite de Sfântul Ștefan. Foto Getty Images
Din articol
Care este semnificația numelui Ștefan Cui îi urăm „La mulți ani” pe 27 decembrie

Ziua Sfântului Ștefan este o sărbătoare încărcată de semnificații spirituale și tradiționale. Recunoscut drept unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Hristos, Sfântul se remarcă prin credința neclintită și faptele virtuoase care i-au marcat viața. Totodată, această zi marchează și ziua numelui pentru toți cei care se numesc Ștefan, Ștefania sau alte nume derivate de la acestea.

Sărbătoarea, prăznuită anual de biserica ortodoxă și cea greco-catolică, marchează a treia zi de Crăciun.

Care este semnificația numelui Ștefan

„Numele Ștefan provine din termenul grecesc „Stephanos”, care înseamnă „coroană” și simbolizează victoria, onoarea și recunoașterea. De-a lungul istoriei, acest nume a fost purtat cu mândrie de numeroși sfinți și personalități marcante. Cel mai renumit dintre aceștia este Sfântul Ștefan, iar semnificația numelui său reflectă virtuți precum integritatea, perseverența și lumina spirituală, valori care îi călăuzesc și ocrotesc pe cei care poartă acest prenume.” a explicat Părintele Cătălin Ștefan pentru Digi24.ro

Cui îi urăm „La mulți ani” pe 27 decembrie

„În această zi binecuvântată, îi sărbătorim pe cei care poartă numele Ștefan, Ștefania și derivatele lor, purtate cu cinste de Sfântul Ștefan, primul martir creștin. Este momentul potrivit să le transmitem urări de sănătate, pace și bucurii, dar și să ne amintim de curajul, credința și devotamentul Sfântului Ștefan, ale cărui fapte continuă să ne inspire în viața de zi cu zi.”, a mai transmis Părintele Ștefan

Pe 27 decembrie își serbează onomastica persoanele care poartă numele Ștefan, alături de prenume derivate precum:

  • Fane/Fani, Ștefi/ Ștefana;
  • Fănică/ Fănica, Fănița/ Fana;
  • Fănel, Ștefănel/Ștefănuț;
  • Istvan (nume unguresc pentru Ștefan), Fanache.

Cea mai rostită rugăciune de Sfântul Ștefan

„Sfinte Mucenice Ștefan, primul martir pentru Hristos, care ai primit cununa credinței și ai fost plin de curaj și iubire pentru Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Ajută-ne să păstrăm credința neclintită, să fim drepți și iertători, și ocrotește-ne în toate încercările vieții. Luminează-ne calea și călăuzește-ne pașii spre faptele bune și spre mântuire. Amin.”

