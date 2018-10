Ce povestesc martorii despre incendiul devastator de la Sibiu

Un incendiu uriaș a izbucnit vineri noapte la marginea orașului Sibiu, unde în jurul orei 22:00, s-au văzut primele flăcări în curtea unui depozit de uleiuri și vopsele uzate și alte substanțe puternic inflamabile. În scurt timp, flăcările au cuprins materialele depozitate, iar focul nestăvilit se vedea de la kilometri depărtare. Peste 200 de pompieri au luptat întrega noapte cu focul și ca să poată ține flăcările sub control, au chemat în ajutor colegii din cinci județe. Din fericire, nu a fost nici o victimă, doar piereri materiale.

Înainte cu câteva minute de ora 22:00, vecinii care locuiesc la ieșirea din Sibiu spre Mediaș, au auzit bubuituri și pocnete mai ceva ca la Revelion. Oamenii au ieșit la porți și au văzut flăcările care se extindeau din ce în ce mai mult în curtea de peste drum. Au sunat de îndată la pompieri.



„Eram în casă și la un moment dat s-au auzit niște bubuituri mari, am crezut că sunt artifiicii. Când am ieșit afară, ardea, era plin de vecini aici. Vă dați seama că e apropae de casă (bubuie în spatele lui), ia uitați! Este posibilitatea să ajungă la case, să ia foc cartierul, aproape de acest deozit. Un depozit de uleiuri, de caucicuri...”, a relatat un martor ocular.



„Se auzeau pocnituri, am crezut că e la vecini, când am ieșit pe balcon, pocnea foarte tare. Am ieșit în stradă, a venit poliția, am sunat la pompieri”, a povestit o femeie.



„Ne pregăteam de somn, am auzit bubuituri, pocneau butoaiele. Tot ce e: deșeuri de firme, se aduceau aici și se pregăteau de neutralizare. Uleiuri, deșeuri, vopsele”, declară un al treilea locuitor din zonă.



Vecinii de la blocurile care sunt lângă curtea depozitului spun că de ani de zile în acest perimetru de mai bine de 3 hectare se strâng mii de butoaie, mase plastice, baterii de mașină și alte materiale inflababile, toate depozitate la întâmplare. Oamenii au făcut numeroase plângeri către autorități, dar spun că nimeni nu i-a băgat în seamă.



„Când am ieșit eu, nu era mare focul, dar în câteva minute, focul era de peste 10 metri, uriaș. Materiale inflamabile aici, toxice, stăm de 9 ani de zile, plângeri am făcut nenumărate, toți vecinii am făcut, nu s-a întâmplat nimic. O harababură. Sunt foarte multe butoaie cu combustibil utilizat. (Reporter: Au venit cei de la Garda de Mediu?) Niciodată, am făcut nenumărate plângeri, nu au venit niciodată”, spune un locuitor din zonă.



Pomperii au reușit să limiteze după câteva ore focul în perimetrul depozitului care adăpostea materialele periculoase. Întreagă noapte au avut de înfruntat focul puternic alimentat de materialele depozitate. Abia după 9 ore, cei peste 200 de pompieri au reuşit să stingă flăcările care au cuprins aproape întreaga suprafaţă a clădirii. O intervenţie extrem de dificilă, în care s-au folosit nu mai puţin de 12 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar a fost nevoie şi de ajutorul salvatorilor din cinci judeţe învecinate.

Dosar penal. Patronul, amendat cu 5.000 de lei

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu l-a amendat cu 5.000 de lei pe patronul depozitului cu substanţe periculoase care a luat foc vineri noaptea, pentru „exploatarea instalaţiilor/echipamentelor/aparatelor fără protecţie corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile”, informează Agerpres.



Potrivit ISU Sibiu, sursa probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.



„Referitor la incendiul produs în data de 19.10.2018, la un operator economic de pe raza municipiului Sibiu, cu domeniul de activitate manipulare şi transport/depozitare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, vă informăm privind constatările comisiei de cercetare a cauzelor de incendiu. Comisia a stabilit faptul că sursa probabilă de aprindere a incendiului a fost producerea unui scurtcircuit electric, având ca împrejurare determinantă conductor electric defect sau neizolat corespunzător”, precizează comunicatul ISU Sibiu.



Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Sibiu a anunţat că s-a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, în urma incendiului.



Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), viaţa sibienilor nu a fost pusă în pericol prin acest incendiu, nefiind o poluare cu substanţe peste normele admise.



Depozitul de substanţe periculoase se află la marginea municipiului Sibiu, într-o zonă locuită. Au ars peste 80 de tone de substanţe, potrivit şefului ISU. Pompierii au intervenit în urma unui apel la 112. Depozitul nu era păzit la momentul izbucnirii incendiului, susţine şeful ISU Sibiu, Cosmin Balcu.

