Ce se știe despre tânărul care a intrat în mulțime în parcarea mall-ului din Brăila

Furia unui tânăr brăilean aflat sub influența alcoolului s-a soldat cu rănirea a 10 persoane, între care una în stare gravă. Bărbatul a înjunghiat un om, a urcat la volan, a lovit două persoane pe șoseaua de centură a Brăilei, apoi a intrat într-un grup de oameni aflat în fața mall-ului din oraș.

Potrivit polițiștilor, bărbatul are 20 de ani, este brăilean și avea permis din luna februarie 2018.

Bărbatul a fost scos din mașină de oamenii aflați în fața mall-ului. Tânărul striga și părea incoerent, potrivit martorilor.

„Trebuie să curgă sânge pentru țara asta”, striga el.

„Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un individ întins pe jos, oarecum incoerent, multă lume zice că drogat. Am înțeles că l-au scos niște oameni din mașină, au folosit violență”, a povestit un martor la Digi24.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus la spital, unde i s-au prelevat probe biologice de sânge și urină, apoi a fost reținut de polițiști.

În urma acestui incident, la spital au ajuns 10 oameni. Unul dintre răniți, bărbatul înjunghiat, este în stare gravă. El a intrat direct în operație.

Alte 9 persoane, între care și doi copii, au suferit fracturi și traumatisme. Starea acestora este stabilă, spun medicii.

