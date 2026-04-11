Ce semnifică Lumina Sfântă din noaptea de Înviere. Ce trebuie să știe credincioșii dacă se stinge lumânarea în drum spre casă

Ce semnifică Lumina Sfântă. Inquam Foto Cornel Putan
Originea și tradiția Luminii Sfinte Ce semnifică Lumina Sfântă din noaptea de Înviere Ce se întâmplă dacă se stinge lumânarea în drum spre casă

În noaptea de Paște, momentul împărțirii Luminii Sfinte rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale creștinătății, reunind credincioși din întreaga lume în jurul unui ritual încărcat de semnificații spirituale. Dincolo de tradiție, lumina primită de Învierea Domnului transmite speranță, evlavie și unitate, fiind un gest care exprimă, an de an, biruința vieții asupra morții și a luminii asupra întunericului.

Lumânarea aprinsă în noaptea de Paște este simbolul Învierii, al biruinței și a luminii lui Hristos asupra întunericului.

Originea și tradiția Luminii Sfinte

Lumina Sfântă își are rădăcinile în tradiția creștină legată de Ierusalim, unde, în Sâmbăta Mare, are loc o ceremonie considerată de credincioși drept miraculoasă. În cadrul acestui ritual, patriarhul ortodox intră în Sfântul Mormânt al lui Iisus și, după momente de rugăciune, iese purtând lumânări aprinse, despre care tradiția afirmă că se aprind în mod divin.

Ulterior, lumina este oferită credincioșilor prezenți și este dusă în numeroase țări, inclusiv în România, unde este primită cu solemnitate și împărțită în bisericile din întreaga țară. Dincolo de dimensiunea sa liturgică, acest gest simbolizează transmiterea credinței și a speranței, consolidând legătura spirituală dintre comunitățile creștine.

Ce semnifică Lumina Sfântă din noaptea de Înviere

„Dincolo de ritual, Lumina Sfântă reprezintă, în esență, simbolul Învierii lui Hristos și al victoriei vieții asupra morții. În teologia creștină, lumina este asociată cu prezența divină, cu adevărul și cu puritatea, fiind opusul întunericului, care semnifică păcatul și moartea. Pentru credincioși, acest moment este o reafirmare a speranței și a reînnoirii spirituale.  Lumina primită în noaptea de Înviere devine astfel un simbol al credinței personale, dar și al continuității unei tradiții care traversează generații.

Lumina Sfântă nu este doar un obicei religios, ci și un element de identitate culturală și spirituală pentru comunitățile ortodoxe. Participarea colectivă la acest moment creează un sentiment profund de apartenență și solidaritate.

„Lumina este a tuturor credincioșilor”

Lumina Învierii nu este limitată la o singură confesiune, nu se referă numai la ortodocși, ci are o semnificație profund spirituală care îi cuprinde pe toți creștinii. Hristos aparține întregii umanități, iar lumina Sa este văzută ca o prezență care luminează întreaga făptură omenească, fără distincții.

În noaptea de Înviere, acest adevăr este exprimat simbolic prin cuvintele rostite de preot, care cheamă credincioșii la comuniune și împărtășire: „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Veniți de luați lumină!”, subliniind caracterul universal al mesajului pascal și al speranței aduse de Înviere.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Ce se întâmplă dacă se stinge lumânarea în drum spre casă

„Nu este nimic rău dacă lumina lumânării se stinge în drumul spre casă de la biserică. Important este să o aprindem cu flacăra credinței din sufletele noastre creștine. Nu trebuie să lăsăm întunericul, frica sau deznădejdea să ne cuprindă pe toată durata anului bisericesc. Lumânarea cu care am luat Lumina Sfântă o putem păstra și reaprinde acasă. O ținem aprinsă cât de mult timp putem, din ziua de Paște și în fiecare zi din Săptămâna Luminată.

Putem să o reaprindem oricând, nu există restricții în acest sens. Însă, este important să fim precauți. Să nu lăsăm niciodată o flacără nesupravegheată, pentru a evita posibilele pericole. Este bine ca această Lumină Sfântă pe care o luăm din biserică să nu o ținem doar pentru noi, ci să o dăruim mai departe. Cu Lumină să mergem în căminele de bătrâni, în spitale, să aprindem o candelă la mormintele oamenilor care nu mai sunt printre noi, să facem o faptă bună și să dăm mai departe această bucurie.”, a adăugat Părintele Cazacu

