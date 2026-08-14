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Ce spune Salvamont Brașov după descoperirea cadavrului din Bucegi. Detalii despre ultima discuție cu tânărul dispărut anul trecut

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Foto cu un caracter ilustrativ. Salvamont Brașov Facebook
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Din articol
Ce i-a transmis Salvamont tânărului în ultima conversație

Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a făcut vineri seara precizări despre operațiunile de căutare și despre ultima discuție purtată de dispecerat cu tânărul dispărut în Munții Bucegi, după ce o persoană decedată a fost descoperită în zona Valea Ciubotea. Salvamont subliniază că identitatea persoanei și împrejurările în care s-a produs decesul trebuie stabilite de autoritățile competente și cere prudență în formularea unor concluzii înainte de finalizarea cercetărilor.

Precizările vin după ce Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a anunțat, pe 14 august, descoperirea unei persoane decedate în zona Valea Ciubotea din Munții Bucegi.

Salvatorii montani au fost solicitați ca resursă de sprijin pentru activitățile desfășurate în teren, iar acțiunea s-a încheiat. Cercetările continuă însă sub coordonarea autorităților competente pentru stabilirea identității persoanei, a cauzei decesului și a circumstanțelor în care acesta s-a produs.

„Considerăm esențial ca orice concluzie referitoare la succesiunea evenimentelor să fie formulată numai după finalizarea verificărilor și a procedurilor medico-legale”, transmite Salvamont Brașov.

Ce i-a transmis Salvamont tânărului în ultima conversație

În contextul informațiilor și interpretărilor apărute în spațiul public, Salvamont Brașov a explicat și ce s-a întâmplat în timpul ultimei comunicări dintre tânăr și dispecerat, în seara dispariției. Potrivit instituției, tânărului i-a fost recomandat să se întoarcă spre Cabana Mălăiești și nu să meargă către Refugiul Țigănești.

„Tânărului i-a fost recomandat să se întoarcă în direcția Cabanei Mălăiești, fără ca în vreun moment să îi fie indicată deplasarea către Refugiul Țigănești, iar la momentul ultimei discuții telefonice, succesiunea coordonatelor disponibile indica faptul că acesta se afla pe traseul turistic marcat cu bandă galbenă, în zona Lacului Țigănești, și se deplasa în direcția Cabanei Mălăiești”, precizează Salvamont.

Pe baza coordonatelor disponibile, salvatorul aflat în dispecerat i-a confirmat tânărului că se afla pe traseul corect către Cabana Mălăiești și i-a trimis inclusiv un track al traseului pentru a-l ajuta să se orienteze. Salvamont spune că nu poate stabili ce s-a întâmplat după acea ultimă conversație și evită să facă presupuneri în privința traseului urmat ulterior sau a circumstanțelor tragediei.

„Ce s-a întâmplat ulterior acestei ultime comunicări nu poate fi stabilit, în acest moment. Din acest motiv, nu dorim să formulăm presupuneri cu privire la deplasarea ulterioară a tânărului sau la circumstanțele care au condus la producerea tragediei. Aceste aspecte urmează să fie clarificate de instituțiile competente, în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare”, se arată în mesaj.

Salvamont Brașov precizează că tânărul a rămas în atenția salvatorilor pe întreaga perioadă de la dispariție, fiind organizate în mod repetat căutări și verificări în noi zone, în funcție de informațiile disponibile și de condițiile din teren.

În seara dispariției, salvatorii montani au ajuns în aproximativ 40 de minute în zona indicată de coordonatele pe care le aveau la dispoziție, însă nu l-au găsit pe tânăr. În ziua următoare, un rucsac a fost descoperit în apropierea primului set de coordonate.

Căutările au continuat ulterior, inclusiv în afara traseelor turistice. Salvamont precizează că a fost verificată inclusiv zona în care a fost descoperită ulterior persoana decedată, intervenții în acea zonă având loc pe 25 iunie și 1 august.

„În anumite sectoare se mențineau atunci acumulări de zăpadă, care împiedicau verificarea integrală a terenului, astfel încât nu poate fi exclusă posibilitatea ca persoana să se fi aflat într-o zonă acoperită de zăpadă”, explică Salvamont Brașov.

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Instituția transmite condoleanțe familiei și apropiaților tânărului și solicită prudență în răspândirea informațiilor despre caz până la încheierea investigațiilor.

„Din respect pentru familie și pentru cercetările aflate în desfășurare, considerăm că este important să existe prudență în formularea și distribuirea unor informații, interpretări sau concluzii care nu au fost confirmate de autoritățile competente”, se arată în mesajul Salvamont Brașov.

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Editor : M.I.

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