VIDEO. Ce spune șoferul acuzat că a luat intenționat un pieton pe capotă

Bărbatul acuzat că a luat pe capotă, intenționat, un pieton, în București a fost audiat de polițiști. La plecarea de la poliție, el le-a spus jurnaliștilor că pietonul i s-a așezat în fața mașinii, a pus mâinile pe capotă și nu a vrut să-l lase să meargă mai departe. Spune că atunci a simțit că e în pericol copilul lui, în vârstă de doar șase săptămâni.

„Am greșit, dar nu am vrut să-l omor”, spune bărbatul care are acum dosar penal pentru tentativă de omor.

El a povestit că, la trecerea de pietoni, a dat prioritate și că nu l-a claxonat pe pietonul care traversa mai încet strada.

„Când e pietonul mai la colțul mașinii ai tendința să pleci de pe loc. Atunci am accelerat un pic, fără să se miște mașina de pe loc. Dumnealui s-a simțit ofensat, aproape trecuse și s-a întors. Filmarea e trunchiata, nu se vede tot. A stat 2-3 minute cu mâinile pe capotă, nu voia să mă lase sa trec”, a spus el.

Șoferul, Lazăr Dragoș Mihai, mai spune că a încercat să ocolească pietonul care i se așezase în fața mașinii, dar acesta s-a așezat din nou în fața mașinii.

„Soția a coborat cu copilul în brațe, poate a vrut să plecăm mai repede. Copilul plângea. I-a zis să plece, să ne lase în pace. Copilul a plâns, eu am zis atunci că pot să-l forțez un pic, împingându-l. M-am străduit, am ținut cont că nu vin tramvaie”, a spus el.

„Recunosc ceea ce am făcut. Când am văzut ca plânge copilul meu, m-am gândit doar la el, mi s-a părut că e în pericol. Are 6 săptămâni, veneam de la doctor. Am greșit moral, nu am avut intenția să-l omor, doamne ferește. A venit poliția. Ne-au audiat. Nu a chemat ambulanța. Poliția locală și rutieră. Am suflat în etilotest. Ne-am împăcat, am dat mâna, mi-am cerut scuze”, a spus Lazăr, care este dascăl.

El a mai spus că polițiștii au dispus urmărirea penală împotriva sa pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

Incidentul s-a petrecut ieri pe strada Principatele Unite din sectorul 4 şi a fost filmat de trecători. Tânărul încerca să traverseze când şoferul maşinii a înaintat prea mult şi a ajuns pe trecere, foarte aproape de pieton. Cei doi au avut un conflict verbal, după care şoferul a apăsat pedala de acceleraţie.