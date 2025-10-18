Criminaliștii care au cercetat locul exploziei de la blocul din Rahova au anunțat că cele trei persoane decedate în urma tragediei sunt femei. Două dintre ele urmează să fie identificate oficial cu ajutorul testelor ADN.

Comisarul-șef Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică, a oferit detalii în legătură cu activitatea de cercetare de la fața locului exploziei. Acesta a declarat că cercetările au început de ieri, imediat ce a fost permis accesul în zonă, din partea echipelor de salvatori și a experților din cadrul Institutului de Stat în Construcții.

„Activitatea s-a desfășurat neîntrerupt până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagrații.

Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagrație. Este foarte instabilă, abia reușim să facem partea de activitate, de cercetare la fața locului în zona adiacentă. Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul să putem să facem activitate și acolo”, a declarat oficialul.

Anchetatorii au folosit și drone ca să poată fi făcute fotografii și să poată fi vizionată zona din exterior.

În ceea ce privește identificarea victimelor, sunt în desfășurare activități specifice.

„Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă. La momentul actual, urmează să fie identificarea făcută pe partea de ADN.

E vorba de o victimă de 51 de ani, care locuia împreună cu soacra și cu soțul și o victimă în vârstă de 65 de ani, care locuia singură. Acum, la Institutul Național de Criminalistică la instația se face identificarea pe bază de ADN al lor”, a explicat comisarul-șef Alexandru Poroșanu.

În ceea ce privește expertiza tehnică, criminaliștii lucrează cu cei mai buni experți din țară, cu specialiști din cadrul INSEMX Petroșani. Aceștia sunt la fața locului de vineri seară, pentru a stabili cauzele exploziei.

