Live TV

Video Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Data actualizării: Data publicării:
EXPLOZIE_SET_FINAL_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anchetatori la locul exploziei de la blocul din Rahova. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Criminaliștii care au cercetat locul exploziei de la blocul din Rahova au anunțat că cele trei persoane decedate în urma tragediei sunt femei. Două dintre ele urmează să fie identificate oficial cu ajutorul testelor ADN.

Comisarul-șef Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică, a oferit detalii în legătură cu activitatea de cercetare de la fața locului exploziei. Acesta a declarat că cercetările au început de ieri, imediat ce a fost permis accesul în zonă, din partea echipelor de salvatori și a experților din cadrul Institutului de Stat în Construcții.

„Activitatea s-a desfășurat neîntrerupt până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagrații.

Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagrație. Este foarte instabilă, abia reușim să facem partea de activitate, de cercetare la fața locului în zona adiacentă. Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul să putem să facem activitate și acolo”, a declarat oficialul.

Anchetatorii au folosit și drone ca să poată fi făcute fotografii și să poată fi vizionată zona din exterior.

În ceea ce privește identificarea victimelor, sunt în desfășurare activități specifice.

„Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă. La momentul actual, urmează să fie identificarea făcută pe partea de ADN.

E vorba de o victimă de 51 de ani, care locuia împreună cu soacra și cu soțul și o victimă în vârstă de 65 de ani, care locuia singură. Acum, la Institutul Național de Criminalistică la instația se face identificarea pe bază de ADN al lor”, a explicat comisarul-șef Alexandru Poroșanu.

În ceea ce privește expertiza tehnică, criminaliștii lucrează cu cei mai buni experți din țară, cu specialiști din cadrul INSEMX Petroșani. Aceștia sunt la fața locului de vineri seară, pentru a stabili cauzele exploziei.

Citește și:

VIDEO Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia. „Am ieșit pe balcon și m-am uitat în sus, n-am mai văzut 2 etaje”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
pompieri explozie rahova 1
5
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Digi Sport
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Posibilul traseu al avionului lui Putin, „Kremlinul zburător”. Foto- AIRLIVE
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la...
URMARI_EXPLOZIE_37_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor...
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis...
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia...
Ultimele știri
Palatul Împăratului a fost scos la licitație. Cu cât se închiriază pe lună vila din Aviatorilor
Cutremur de magnitudinea 3 în zona seismică Câmpulung-Făgăraș
Incendiu la o magazie aflată lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Pompierii au găsit o persoană moartă înăuntru
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți
explozie sector 5 bis
Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova. Filmul tragediei
Explozie în Rahova.
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi
pacient ars scos pe targa din avion, ambulantieri langa el
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu arsuri a fost transferat în Austria
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Fanatik.ro
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri...
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Punctul de pensie 2026: când ar putea apărea următoarea indexare a pensiilor
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu