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Ce urmează să se întâmple cu Omar Hayssam. Detalii despre internarea sa sub pază și procedurile pentru îndepărtarea sa din țară

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Omar Hayssam FOTO Captura
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Teroristul Omar Hayssam și-a petrecut noaptea într-un centru de refugiați după ce vineri a fost eliberat din penitenciar. El a fost eliberat după ce a executat 13 ani, de închisoare din pedeapsa de 24 de ani iar autoritățile au început procedura de îndepărtare a sa de pe teritoriul României. În prezent, el se află sub pază şi supraveghere permanentă în cadrul unei unităţi spitaliceşti, unde primeşte îngrijirile medicale necesare.

 

Acesta a fost preluat vineri, după eliberarea din închisoare, de către poliţiştii de imigrări. Aceştia efectuează verificările necesare, având în vedere că în 2016, când sirianul deja era în spatele gratiilor, acesta a rămas fără cetățenie română, iar în prezent Hayssam nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României.

„Faţă de cetăţeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază şi supraveghere permanentă în cadrul unei unităţi spitaliceşti, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării'', se arată într-un comunicat al IGI transmis sâmbătă. 

În aceste 30 de zile, autoritățile vor pune la punct toate documentele pentru ca, în final, Omar Hayssam să fie îndepărtat sub escortă de pe teritoriul României. Până va ajunge într-un centru al autorității pentru imigrări, el va rămâne într-un spital unde va primi îngrijiri medicale, după ce magistrații de la Tribunalul Ilfov au admis contestația și au dispus eliberarea lui din motive medicale.

Avocații au adus la dosar mai multe documente din care reiese că Omar Hayssam suferă de afecțiuni extrem de grave și că starea sa de sănătate s-a deteriorat. La ultimele termene de judecată, el s-a prezentat în scaun cu rotile sau a participat prin videoconferință de la Spitalul Jilava.

Omar Hayssam a executat 13 ani din pedeapsa totală de 24 de ani și 4 luni. Pedeapsa inițială a fost rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006, sirianul a reușit să fugă din țară, iar în 2013 autoritățile l-au adus în România pentru a-și executa pedeapsa. În ultimii ani, el a fost închis la penitenciarul Jilava, acolo unde există și un spital unde a putut fi îngrijit.

Condamnările lui Omar Hayssam

  • 24 de ani în dosarul „Manhattan”, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice;
  • 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak;
  • 16 ani de închisoare în dosarul „Volvo Truck”;
  • 3 ani de închisoare în dosarul „Foresta Nehoiu”;
  • 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei. 

Editor : I.B.

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