Cei mai neinspirați infractori: de la probe aruncate chiar în brațele polițiștilor la hoțul rămas blocat în clădirea pe care o jefuia

Dacă ar exista un campionat al celor mai nepricepuți infractori, câștigătorul ar fi greu de ales. Unii au aruncat drogurile și banii pe geam, alții în toaletă, convinși că odată cu apa dispar și probele. Au fost și cazuri în care și-au uitat actele la locul faptei ori s-au filmat singuri cu dovezile. Psihologii explică ce anume stă în spatele gesturilor stângace.

În încercarea de a scăpa de dovezi, doi traficanți din Brașov au ales cea mai rapidă metodă: au aruncat drogurile pe geam imediat ce au auzit mascații la ușă. În fața blocului erau însă alți polițiști. Așa că suspecții au reușit performanța rară de a livra probele direct pe mâinile anchetatorilor.

Tot în Brașov, alți suspecți au încercat să arunce milioane de lei pe geam la auzirea venirii mascațiilor. În acest caz, polițiștii nu erau doar la ușă, ci și în aer. Dintr-un elicopter a fost surprinsă întreaga scenă. Anchetatorii au găsit la percheziții aproape 3,5 milioane de lei.

Carmen Șerbănescu, director comunicare IGPR: În tentativa de a se sustrage urmăririi penale, persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor pot avea astfel de comportamente. În momentul în care se desfășoară activități planificate de percheziții, sunt organizate mai multe echipe care sunt în teren și monitorizează întreg perimetrul.

Psihologii explică ce se află în mintea infractorilor în momentul în care iau decizia să ascundă probe, chiar cu poliția la ușă.

Gabriea Groza, psiholog expert judiciar: Toți dintre noi ne împărțim între cei care reacționează foarte bine la situații de criză și adrenalina îi ajută să găsească soluții sau cei care reacționează foarte prost la situații de criză. În acea situație de criză nu mai pot să acceseze toate abilitățile cognitive pentru că sunt copleșiți de ce simt.

De-a lungul anilor au mai existat situații în care infractorii s-au făcut de rușine în fața polițiștilor. În urmă cu trei ani, mai mulți traficanți au fost prinși în flagrant după ce au aruncat droguri în toaletă și o geantă cu 130.000 de euro pe geam, chiar la picioarele polițiștilor.

Într-un alt caz, un hoț și-a pierdut cartea de identitate chiar în locul unde a dat spargerea. Iar un alt bărbat a chemat poliția după ce a rămas blocat în clădirea pe care o jefuia.

Editor : M.B.