Cei trei interlopi reținuți pentru crima din Padina sunt fiii unei vrăjitoare din București. Gruparea lor era cunoscută polițiștilor

Trei bărbați, cunoscuți interlopi din Capitală, au fost reținuți după crima din parcarea unui hotel din Padina. Suspecții sunt acuzați că și-ar fi lovit victima fără milă, cu macete. Este vorba despre un bărbat din Târgoviște, care și-ar fi apărat soția după ce ar fi fost hărțuită de atacatori. Suspecții fac parte din gruparea interlopă Fabian și sunt fiii unei vrăjitoare din București.

VIDEO Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Un apel la 112 în toiul nopții anunța faptul că un bărbat a fost înjunghiat mortal la un hotel din comuna Moroeni, zona montană Padina. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit cadavrul unui bărbat de 41 de ani din Târgoviște. Trupul neînsuflețit al victimei a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală.

Polițiștii au pornit în căutarea autorilor crimei. Este vorba despre trei bărbați, care au fost găsiți în scurt timp la cabana Cuibul cu Dor, de unde mai aveau câțiva kilometri până la drumul care duce spre stațiunea Sinaia. Surse din anchetă spun că de acolo, urmau să se întoarcă la București, unde plănuiau să se ascundă.

Polițiștii au găsit în mașina unuia dintre suspecți și un pistol.

Surse din anchetă spun că totul ar fi pornit după ce soția victimei a început să danseze. Cei trei indivizi ar fi făcut comentarii deplasate la adresa femeii, iar soțul ei a sărit la bătaie să o apere. A fost fugărit cu o macetă de agresori și înjunghiat. Ca să scape, a fugit în parcare, dar n-a mai supraviețuit până la sosirea echipajelor de prim-ajutor.

Suspectul principal este Marin Laurențiu, de 31 ani, zis și Solomon. Un alt agresor este Luis Fabian. Surse din anchetă spun că indivizii fac parte din lumea infracțională a capitalei. Ei fac parte din gruparea de interlopi Fabian, cunoscută în București. Sunt fii unei cunoscute vrăjitoare din București. Gruparea era în vizorul polițiștilor, așa că atunci când martorii i-au indicat ca fiind la locul crimei, polițiștii au știut pe cine caută și i-au găsit ușor.

Ancheta a fost preluată de către un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și cercetările continuă. Legiștii urmează să facă și necropsia victimei.

Cei trei vor fi duși la instanță cu propunere de arestare preventivă. E psoibil să mai fie audiați o dată de procuror.

Cântăreţul Alex Velea a postat, duminică seara, un story pe Instagram, în care spune că nu a avut nicio legătură cu incidentul de la hotelul din Padina, judeţul Dâmboviţa, unde un bărbat a fost înjunghiat mortal. Alex Velea precizează că la momentul când a avut loc incidentul, era în camera de hotel.

"Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa", a precizat Alex Velea, citat de Agerpres.

Editor : G.M.