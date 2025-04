Farse celebre făcute de 1 Aprilie de-a lungul anilor. Glume de ziua păcălelilor care au rămas în istorie

Ziua păcălelilor este marcată în fiecare an pe 1 aprilie, în mai multe țări europene. Este o zi în care oamenii fac farse amuzante sau își păcălesc apropiații, dar și ziua în care ajung să se răspândească o serie de informații sau știri false. De-a lungul anilor au existat câteva farse memorabile, care au păcălit milioane de oameni prin modul elaborat în care au fost expuse public.

Deși originea datei de 1 aprilie asociată cu ziua păcălelilor nu este cunoscută, există mai multe teorii despre cum a început această tradiție.

Care este originea zilei de 1 aprilie, ziua păcălelilor

Potrivit mai multor relatări, în epoca Franței medievale, în 1582, când Papa Grigorie al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, mutând Anul Nou de la 1 aprilie la 1 ianuarie, au fost persoane care nu au aflat la timp ori au refuzat schimbarea și au continuat să sărbătorească Anul Nou în aprilie, motiv pentru care au devenit ținta farselor.

De asemenea, legătura a existat și în Europa medievală, de pe vremea când se organiza un festival de primăvară numit „Ziua Nebunilor” (Fool’s Day), în care oamenii se costumau și făceau

Potrivit altor teorii, tradiția păcălelilor de 1 martie ar proveni și din cauza vremii capricioase de primăvară, care poate păcăli oamenii odată cu schimbările bruște de temperatură.

Farse de 1 aprilie care au rămas în istorie

Spaghete care cresc în copaci

În anul 1957, BBC a difuzat un reportaj despre mai mulți fermieri elvețieni care culegeau spaghete din copaci. Pe atunci, aproximativ 8 milioane de oameni au urmărit reportajul, iar asta a făcut ca, mai mulți telespectatori să sune către televiziune pentru a afla de unde pot achiziționa copaci de spaghete. BBC le-a răspuns: „să pună un fir de spaghetti într-o conservă cu sos de roșii și să spere la ce e mai bun”.

Spălarea leilor la Turnul Londrei

O altă farsă veche, însă celebră și astăzi este aceea potrivit căreia oamenii au fost chemați să participe la un eveniment care a fost numit "spălarea leilor la Turnul Londrei". Potrivit Historu.co.uk, farsa a fost repetată de mai multe ori în timpul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea.

Digitalizarea ceasului Big Ben

Tot o farsă de 1 aprilie a fost și în 1980, când BBC World Service a anunțat o schimbare pentru unul dintre cele mai emblematice monumente din Londra. Oamenii au fost informați că, pentru a facilita identificarea orei pentru turiști, turnul cu ceas Big Ben urmează să devină digital și va fi redenumit în Digital Dave.

Colorarea imaginii televizoarelor cu ajutorul dresurilor

O farsă celebră de 1 aprilie, încă din 1962, este aceea potrivit căreia oamenii pot transforma ecranele alb negru ale televizoarelor de acasă în imagini și culori complete.

Atunci, Kjell Stensson a fost prezentat drept un "expert tehnic", la singura televizune din Suedia, și le-a explicat oamenilor cum să întindă o plasă de dres deasupra ecranului televizorului pentru a putea schimba lungimile de undă ale luminii, astfel încât imaginile să fie color.

Efectrul Jupiter-Pluto

Astronom și prezentator al emisiunii de radio "The Sky at Night", Patrick Moore, a realizat una dintre cele mai celebre farse de 1 aprilie în anul 1976. Acesta le-a mărturisit ascultătorilor că, din cauza unui aliniament planetar rar între Pluto și Jupiter, Pământul avea să experimenteze o schimbare a forțelor gravitaționale, iar asta va însemna că oamenii vor putea pluti.

El le-a transmis ascultătorilor ca, la ora exactă 9:47 a.m, trebuie să sară, pentru a putea simți cât mai bine fenomenul. După câteva minute, ascultătorii au sunat în direct și au transmis că au resimțit impactul efectului Jupiter-Pluto și chiar au “plutit în cameră”.

În 1985, revista "Sports Illustrated" i-a păcălit pe unii dintre cititori cu un articol despre un presupus jucător de baseball, Sidd Finch, care putea să arunce mingea cu o viteză de 270 de kilometri pe oră.

De asemenea, în urma unui articol publicat în anul 1998, în revista "New Mexicans for Science and Reason", oamenii au fost informați că autoritățile statului American Alabama intenționează să schimbe valoarea numărului pi. Potrivit păcălelii de 1 aprilie, valoarea numărului pi urma să fie 3, față de 3,14, deoarece valoarea veche era considerate “necreștină”.

O altă păcăleală celebră de 1 aprilie a fost în anul 2000, când Daily Mail a transmis oamenilor că un club de fitness a lansat ciorapii "FatSox", care ajută oamenii să slăbească. Era vorba despre o pereche de ciorapi revoluționari, care absorbeau grăsimea din corp, odată cu transpirația, și, astfel, nu te mai îngrășai niciodată.

Superstiții legate de 1 aprilie

Conform superstițiilor, se spune că cine nu tolerează glumele și farsele de 1 aprilie va avea ghinion tot anul.

De asemenea, persoanele care nu vor pune la cale o farsă prietenilor sau cunoscuților de 1 aprilie vor fi păcălite tot anul.

O altă superstiție amuzantă de 1 aprilie este aceea potrivit căreia, bărbații care aleg să se căsătorească pe 1 aprilie vor fi ținuți sub papucul soției toată viață.

Ziua de 1 aprilie poartă denumiri diferite, în funcție de fiecare zonă a țării. În Scoția, ziua mai este denumită și “Hunt the Gowk”(unde "gowk" este tradus drept "nătărău" sau "prostănac"), iar în Suedia și Danemarca, ziua de 1 aprilie mai este cunoscută și "Mak-kat" (Ziua Glumelor).

În România, pe 1 aprilie este și Ziua Mondială a Păsărilor. Odată cu venirea primăverii și renașterea naturii, 1 aprilie a fost, în mod tradițional, considerată și Ziua Păsărilor, în mai multe culturi din lumea întreagă.

Pentru ornitologi, Ziua Internațională a Păsărilor este și cea mai veche sărbătoare din calendarul mediului care are la bază Convenţia Internațională pentru Protecția Păsărilor, semnată la 1 aprilie 1906 și promovează principii legate de protecția acestor animale, prin ocrotirea habitatelor lor, potrivit Institutului de Ecologie și Geografie.

Editor : C.S.