Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive

În ultimii ani, târgurile de Crăciun au devenit unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Odată cu începutul iernii, tot mai multe orașe din România se transformă în decoruri de poveste, unde atmosfera festivă prinde contur prin instalații luminoase spectaculoase, concerte și activități interactive pentru toate vârstele. Piețele de Crăciun reunesc meșteșugari, producători locali și expozanți, oferind vizitatorilor produse autentice și experiențe care readuc magia sărbătorilor în centrul comunității.

Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025, marile orașe din România deschid oficial sezonul sărbătorilor de iarnă.

Târguri de Crăciun organizate în București în 2025

„Bucharest Christmas Market” în Piața Constituției

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis zilnic, în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie 2025. Evenimentul se anunță drept unul dintre cele mai spectaculoase din Capitală, cu peste 120 de căsuțe care vor găzdui produse artizanale, delicii culinare și creații locale. Printre atracțiile principale se numără bradul ecologic de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun și roata panoramică. Scenele cu programe culturale și recitalurile muzicale completează atmosfera festivă, oferind vizitatorilor o experiență memorabilă în inima Bucureștiului.

„Bucharest Downtown Christmas Market” în Piața Universității

Între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, Piața Universității va găzdui „Bucharest Downtown Christmas Market”, un târg urban care aduce spiritul Crăciunului în inima Capitalei. Vizitatorii se vor bucura de bradul împodobit, instalații luminoase, carusel și numeroase atracții pentru toate vârstele. Muzica live va întreține atmosfera festivă, transformând piața într-un spațiu vibrant de întâlnire, distracție și socializare.

„Bucharest Opera Christmas Market”, târg pe Esplanada Operei Naționale

„Bucharest Opera Christmas Market” se va desfășura între 6 și 28 decembrie, pe Esplanada Operei Naționale București. Evenimentul promite o atmosferă festivă, cu spectacole de muzică clasică live în fiecare weekend, recitaluri susținute de artiști renumiți și producții din repertoriul Operei Naționale. Decorul elegant, inspirat de piațetele franțuzești, va fi completat de căsuțe cu delicii culinare și ateliere creative pentru copii.

„Winter Wonderland”, târg de Crăciun organizat în Piața Alba Iulia din Capitală

Piața Alba Iulia, la intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista, se va transforma pentru prima dată într-un veritabil epicentru al sărbătorilor de iarnă. Ediția din acest an a târgului „Winter Wonderland” se va desfășura între 29 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, fiind astfel cel mai lung târg de Crăciun din București. Piața va găzdui, de asemenea, singura petrecere în aer liber de Revelion 2026, oferind vizitatorilor o experiență festivă completă.

„West Side Christmas Market” în Drumul Taberei

Începând cu 28 noiembrie 2025, Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 se va contura într-un tărâm de poveste, găzduind „West Side Christmas Market”, târgul deschis până pe 28 decembrie. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de patinoar, roată panoramică și căsuța lui Moș Crăciun, alături de numeroase atracții pentru copii și adulți.

„Tărâmul de Gheață” din Parcul „Lumea Copiilor”

Parcul „Lumea Copiilor” (zona Palatul Copiilor, Sector 4) se va transforma între 27 noiembrie și 27 decembrie 2025 în „Tărâmul de Gheață”, un târg de Crăciun dedicat copiilor și familiilor. Vizitatorii se vor putea bucura de plimbări cu balonul cu aer cald, instalații tematice spectaculoase și de Caravana animalelor magice, unde cei mici pot vedea și interacționa cu mai multe alte animale specifice sezonului de iarnă.

Târguri de Crăciun organizate în alte orașe din România în 2025

Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis oficial porțile vineri, 14 noiembrie 2025, și va putea fi vizitat până pe 4 ianuarie 2026. Ediția din acest an, inspirată de celebra poveste „Spărgătorul de nuci”, transformă centrul orașului într-un adevărat tărâm de basm, animat de lumini spectaculoase, decorațiuni elaborate și căsuțe cu produse tradiționale. Vizitatorii se vor putea bucura de concerte festive, reprezentații artistice și activități pentru toate vârstele.

Târgul de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis porțile vineri, 14 noiembrie, și va putea fi vizitat până pe 4 ianuarie 2026. Ediția din acest an mizează pe autenticitate și tradiție, Piața Mare fiind transformată într-un veritabil decor de iarnă prin proiecții video și instalații tematice. Printre atracțiile principale se numără Roata Panoramică și patinoarul de 600 de metri pătrați, care poate primi până la 300 de persoane, oferind vizitatorilor o experiență festivă completă.

Târgul de Crăciun din Oradea

Târgul de Crăciun din Oradea va avea loc în perioada 28 noiembrie - 26 decembrie 2025, în două puncte centrale ale orașului: Piața Unirii și Piața Ferdinand. Zonele vor fi decorate cu mii de lumini și figurine tematice, iar bradul de 18 metri va deveni atracția principală. Vizitatorii vor avea parte de un patinoar, căsuțe cu produse tradiționale și bunătăți culinare, în timp ce scena din Piața Unirii va găzdui concerte și evenimente live, completând atmosfera festivă din oraș.

Târgul de Crăciun din Brașov

Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide porțile duminică, 30 noiembrie, și va aduce atmosfera sărbătorilor în centrul orașului până pe 11 ianuarie 2026. Ediția din acest an va fi organizată în trei locații emblematice, fiecare decorată cu luminițe, instalații festive și atracții dedicate vizitatorilor de toate vârstele.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

Începând de vineri, 21 noiembrie, Piața Unirii din Cluj-Napoca devine un tărâm de poveste, odată cu inaugurarea târgului de Crăciun, care va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2026. Evenimentul va fi marcat de aprinderea luminițelor în centrul orașului, simbol al începutului sezonului festiv. În premieră, Parcul Operei, din zona Ștefan cel Mare, va găzdui „Christmas Opera Fair”, un târg tematic dedicat sărbătorilor de iarnă.

Târgul de Crăciun din Arad

Târgul de Crăciun din Arad își va deschide oficial porțile pe 22 noiembrie 2025. Evenimentul se va desfășura în patru locații amenajate special: Piața Catedralei, Parcul Reconcilierii, Piața Avram Iancu și platoul din fața Palatului Administrativ. Atmosfera festivă va fi întreținută de roata panoramică, patinoarul artificial și programe artistice, inclusiv concerte de colinde în serile de weekend. Târgul va putea fi vizitat zilnic între orele 18:00 - 23:00.

Târgul de Crăciun din Timișoara

Între 30 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, centrul municipiului Timișoara se va transforma într-un veritabil spațiu festiv, cu activități desfășurate în Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Victoriei și Piața Sfântul Gheorghe. Vizitatorii se vor putea plimba printre căsuțele cu produse specifice sezonului, vor avea ocazia să urce în trenulețul lui Moș Crăciun, să patineze și să admire orașul de la înălțime, din roata panoramică. Noutatea acestei ediții este bradul‑carusel din Piața Libertății: un brad mecanic rotativ, echipat cu gondole, care funcționează ca un carusel interactiv pentru vizitatori.

Târgul de Crăciun din Constanța

În perioada 27 noiembrie - 27 decembrie 2025, Constanța se va transforma într-un spațiu festiv, cu două locații principale decorate: Piața Ovidiu și Parcul Poarta 6. Vizitatorii vor putea descoperi căsuțe cu produse tradiționale și delicii culinare de sezon, decorațiuni și cadouri, în timp ce copiii se vor putea bucura de ateliere interactive și întâlniri cu Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun din Alba-Iulia 2025

Târgul de Crăciun din Alba Iulia va fi deschis între 21 noiembrie 2025 și 11 ianuarie 2026, în Piața Visconti, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Locația va include patinoar, carusel pentru copii, mai multe puncte gastronomice și o scenă pentru spectacole de Crăciun.

Târg de Crăciun din Iași

Între 30 noiembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, centrul Iașiului va deveni un tărâm de sărbători. Vizitatorii vor putea descoperi căsuțele tradiționale de lemn, pline de decorațiuni, cadouri și delicii culinare, se vor bucura de „Orășelul Copiilor” și vor avea acces la roata panoramică, precum și la zonele dedicate meșteșugarilor locali.

Târgul de Crăciun Bistrița

Târgul de Crăciun din Bistrița va începe pe 30 noiembrie 2025, la ora 18:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv, moment ce marchează oficial deschiderea sezonului sărbătorilor. Străzile centrale vor fi decorate cu ghirlande luminoase, iar un brad natural impresionant, de circa 18 metri, amplasat lângă Biserica Evanghelică, va fi punctul de atracție al târgului. Târg de Crăciun din Piatra-Neamț Între 30 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, centrul Piatra-Neamț și Curtea Domnească se vor transforma într-un spațiu festiv. Atmosfera sărbătorilor va fi animată de bradul central împodobit, plimbări cu trenulețul lui Moș Crăciun, patinoar, precum și de concerte și spectacole pentru toate vârstele.

