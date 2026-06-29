Cinci copii și doi adulți au ajuns la spital după ce o pasarelă a cedat în Călărași

Doi adulți și cinci copii au fost ajuns la spital după ce o pasarelă care făcea legătura între Gara Fluvială Călărași și un ponton de pe brațul Borcea a intrat în balans și s-a îndoit, iar oamenii au alunecat în gol.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi, Ovidiu Tătăran, a precizat luni, pentru Agerpres, că incidentul s-a petrecut cu o zi înainte, în timpul evenimentului „Dunărea ne uneşte”.

Astfel, mai multe persoane au urcat pe o pasarelă metalică pentru a ajunge la un ponton, de unde urmau să fie preluate de o barcă, pe braţul Borcea. Pasarela „ar fi intrat în balans” şi „ar fi cedat sub greutatea lor”, iar, cel mai probabil, „s-a îndoit”, a explicat sursa citată.

„Pasarela era la o înălţime de aproximativ doi metri, iar când s-a îndoit, persoanele aflate pe aceasta au suferit o precipitare de aproximativ jumătate de metru”, a completat purtătorul de cuvânt al ISU Călăraşi.

La faţa locului au intervenit pompierii şi echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Călăraşi.

„În ziua de duminică, în jurul orei 18:00, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină, alături de colegii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Călăraşi, la un incident produs în Portul Turistic Călăraşi, unde şapte persoane (doi adulţi şi cinci copii) au suferit diverse traumatisme în timp ce traversau o pasarelă care s-a avariat. (...) În urma acestui incident, un adult în vârstă de 33 de ani, respectiv o mamă şi copilul său, în vârstă de 8 ani, au fost preluaţi de echipajul încadrat pe autospeciala SMURD. Un alt copil, în vârstă de 4 ani, împreună cu mama sa, au fost preluaţi de un echipaj SAJ Călăraşi, copilul prezentând un traumatism abdominal. Un minor în vârstă de 16 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral, a fost preluat, de asemenea, de una dintre ambulanţele SAJ Călăraşi. Un alt minor, de 13 ani, care prezenta un traumatism la un deget al membrului superior, a fost preluat de un echipaj SAJ Călăraşi, iar o fetiţă de 10 ani ar fi suferit un atac de panică”, se arată într-un comunicat de presă al ISU Călăraşi.

Niciuna dintre persoanele transportate la spital nu a rămas internată, a precizat Ovidiu Tătăran.

Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi a declanşat un proces de evaluare a incidentului, în condiţiile în care această pasarelă a fost preluată chiar în acest an de la Primăria Călăraşi, în cadrul unui proiect transfrontalier.

„Noi, CJ, am preluat pasarela de la Primăria Călăraşi. Facem propria noastră evaluare. A fost un proiect la Gara Fluvială, iar pasarela aceea făcea legătura între Gara Fluvială şi un ponton, de unde urmau să fie preluaţi pasagerii. Acum, pasarela era în administrarea CJ. A fost un proiect în care am fost şi noi lider de proiect, dar procedura a fost organizată şi derulată în cadrul Primăriei. Pasarela fusese preluată anul acesta în administrarea CJ de la Primăria Călăraşi. A fost un proiect transfrontalier”, a declarat, pentru Agerpres, administratorul public al judeţului Călăraşi, Bogdan Mihai.

Editor : Ș.A.