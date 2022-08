Cinci morți în accidentul de la Frumușani, al doilea șofer a decedat în această noapte. Motoarele au sărit la zeci de metri distanță

Crește numărul victimelor din accidentul de joi seară petrecut în județul Ilfov, pe DN4. A murit și al doilea șofer. El fusese transportat în stare gravă la spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. În urma impactului, și-au mai pierdut viața patru persoane, membri ai aceleiași familii, dintre care doi copii.

Accidentul s-a produs în județul Ilfov, la granița cu județul Călărași în localitatea Frumuşani după ce șoferul uneia dintre mașini s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară. Impactul a fost atât de puternic încât motoarele celor autoturisme au sărit la zeci de metri distanță de locul accidentului.

Martor: Am auzit un zgomot mare și am ieșit afară, am văzut mașina, motorul aruncat acolo.

În urma accidentului, o familie cu doi copii a murit. O persoană din cealaltă mașină a fost transportată la spital, dar la scurt timp a încetat din viață.

Traficul în zonă a fost blocat mai bine de patru ore.

Cătălin Bădiță, purtător de cuvânt al IPJ Ilfov: "Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul serviciului rutier, urmând să fie stabilite cauzele și modalitatea producerii evenimentului rutier".







Editor : G.M.