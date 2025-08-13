Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți

Patru persoane au fost rănite miercuri într-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, în orașul Comarnic, în zona kilometrului 105+400. Traficul în zonă este restricţionat.

Din primele cercetări efectuate de poliţişti a rezultat că un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, fiind ulterior proiectat într-un ansamblu de vehicule condus de un tânăr de 29 de ani, precizează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, citat de Agerpres

În urma impactului au fost răniţi doi şoferi, un minor de 17 ani şi o femeie de 69 de ani, pasageri în autovehicule.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.

Traficul este restricţionat pe sensul de mers Bucureşti-Braşov, circulaţia fiind dirijată de poliţiştii rutieri prezenţi la faţa locului.

