Cisternă cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1 în județul Brașov. Traficul rutier, deviat pe rute ocolitoare

O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat marți pe DN 1, între localitățile Voila și Făgăraș, după explozia unei roți. Traficul rutier a fost deviat pe rute alternative, informează News.ro. La locul accidentului intervin pompieri și polițiști, fiind anunțată și Garda de Mediu.

„Astăzi, în jurul orei 18.00, pe DN 1, între localitățile Voila și Făgăraș, a avut loc un incident rutier în care a fost implicată o cisternă încărcată cu acid sulfuric. În urma exploziei unei roți, cisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și un echipaj CBRN”, a transmis marți ISU Brașov.

Reprezentanții instituției au precizat că a fost anunțată și Garda de Mediu.

„Echipajele asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum și măsurile specifice de siguranță a zonei”, au mai precizat pompierii.

La locul accidentului intervin și polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș.

„În accident a fost implicată o autocisternă al cărei conducător, în împrejurări ce urmează a fi lămurite, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Circulația auto este deviată temporar pe rute alternative, fapt pentru care recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului”, a transmis IPJ Brașov.

