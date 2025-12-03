Live TV

CNSU a aprobat scoaterea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița

coada la apa in campina unde e criza
Localnicii din Câmpina stau la coadă pentru a primi apă potabilă dintr-un rezervor amplasat în oraș. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

„Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, prin care se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de apă potabilă, în vederea acordării ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, pentru asigurarea condiţiilor minime de trai ale populaţiei”, anunţă, miercuri dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Sursa citată a precizat că hotărârea a fost emisă „în contextul situaţiei generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creşterea turbidităţii şi a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute şi au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localităţi din judeţul Prahova şi o localitate din judeţul Dâmboviţa, afectând condiţiile de trai ale populaţiei”. 

Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar distribuirea către populaţie va fi efectuată de autorităţile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situaţii de urgenţă din cele două judeţe. 

„Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuităţii sprijinului pentru populaţia afectată şi gestionarea eficientă a situaţiei create până la restabilirea, în condiţii de siguranţă, a alimentării cu apă potabilă. Vă reamintim că, începând cu data de 30 noiembrie 2025, în urma Hotărârii nr. 32 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), a început distribuirea primelor cantităţi de apă potabilă către localităţile afectate, iar inspectoratele pentru situaţii de urgenţă au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităţilor sanitare şi a comunităţilor care se confruntă cu lipsa apei”, a mai precizat IGSU. 

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei potabile, dar şi instituţii, şcoli şi unităţi sanitare.

Administraţia Naţională „Apele Române” a anunţat marţi că în aceeaşi zi, la ora 12:00, a început livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, din judeţul Prahova. Instituţia a dat date despre obligaţiile pe care Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova le are cu privire la folosirea şi întreţinerea instalaţiilor folosite la preepurarea şi tratarea apei. „În condiţiile actuale date, estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă brută pentru următoarele şase luni”, susţin reprezentanţii „Apele Române”.

Editor : A.C.

