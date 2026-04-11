Coborârea la iad a Mântuitorului: Ce semnifică Sâmbăta Mare, marcată cu cruce roșie, înainte de Înviere

Coborârea la iad a Mântuitorului. Inquam foto/Casian Mitu
Coborârea la iad a Mântuitorului este momentul care marchează, în tradiția ortodoxă, începutul biruinței asupra morții. Rememorată în Sâmbăta Mare, această taină vorbește despre eliberare, speranță și despre promisiunea unei vieți care nu se sfârșește odată cu moartea.

Tradițiile acestei zile îi pregătesc pe credincioși să întâmpine sensul profund al credinței creștine: Învierea, ca promisiune a vieții veșnice.

Coborârea la Iad a Mântuitorului: Tradiție, credință și semnificație profundă

În centrul spiritualității creștine, zilele care preced Învierea Domnului concentrează unele dintre cele mai profunde semnificații teologice. Între acestea, momentul cunoscut drept „Coborârea la iad a Mântuitorului” ocupă un loc aparte, fiind înțeles ca o manifestare tainică, dar esențială, a biruinței asupra morții.

„Potrivit tradiției creștine, după răstignirea și moartea Sa pe cruce, Iisus Hristos coboară în lumea celor adormiți - în „iad”, în sensul biblic de loc al morților. Nu este vorba despre un spațiu al osândei definitive, ci despre starea de așteptare în care se aflau sufletele celor plecați din această viață înainte de venirea Mântuitorului. Această coborâre nu reprezintă o înfrângere, ci, dimpotrivă, începutul unei victorii decisive.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Gabriel Cazacu

Adam și Eva - Chipul întregii omeniri

Semnificația teologică a acestui moment este profundă: Hristos pătrunde în însăși realitatea morții pentru a o zdrobi din interior. Prin prezența Sa, porțile iadului sunt sfărâmate, iar legăturile care țineau omenirea în robia morții sunt rupte. Imaginea ridicării lui Adam și a Evei, frecvent întâlnită în iconografia ortodoxă, nu este doar o reprezentare artistică, ci o sinteză a unui adevăr fundamental: întreaga umanitate este chemată la viață și restaurare.

Între răstignire și Înviere: Ziua marilor înțelesuri

Din perspectivă spirituală, „Coborârea la iad” exprimă caracterul universal al mântuirii. Nu doar cei care au trăit în vremea lui Hristos sau după El sunt cuprinși în lucrarea Sa, ci și cei din vechime, care au așteptat împlinirea făgăduinței divine. Astfel, timpul nu mai constituie o limită pentru iubirea și puterea lui Dumnezeu.

În plan liturgic, această taină este trăită în mod deosebit în Sâmbăta Mare, zi de liniște și de adâncă meditație, situată între dramatismul răstignirii și lumina Învierii. Este o zi în care tăcerea nu înseamnă absență, ci lucrare nevăzută. În adâncul ei, se pregătește biruința vieții asupra morții.

Coborârea la iad: Între teologie și simbol

„Binecuvântările acestei zile sunt, prin urmare, strâns legate de mesajul pe care îl transmite. În primul rând, ea oferă credincioșilor certitudinea că moartea nu mai este un capăt de drum, ci o trecere. Frica fundamentală a omului este transformată în speranță. În al doilea rând, reafirmă ideea că niciun om nu este uitat sau abandonat, indiferent de epoca în care a trăit sau de condiția sa.

Totodată, Coborârea la iad invită la reflecție asupra propriei vieți interioare. Într-un sens simbolic, fiecare om cunoaște propriile „iaduri” - spații ale suferinței, ale deznădejdii sau ale îndepărtării de Dumnezeu. Mesajul acestei zile este că lumina poate pătrunde chiar și în aceste locuri, aducând eliberare și început nou.”, a mai precizat Părintele Cazacu

În tradiția ortodoxă, această realitate este exprimată nu prin imaginea mormântului gol, ci prin icoana biruinței asupra iadului. Hristos nu este reprezentat ieșind singur din mormânt, ci coborând pentru a-i ridica pe alții. Este, poate, cea mai puternică afirmație a solidarității divine cu omul.

Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Mare

În Sâmbăta Mare, credincioșii participă la slujbele speciale din biserici, care păstrează o atmosferă de profundă liniște și meditație. Aceste rânduieli liturgice fac trecerea de la durerea răstignirii la bucuria Învierii, evocând totodată momentul tainic al coborârii lui Hristos în lumea celor adormiți.

Este și ziua în care se finalizează pregătirile pentru sărbătoarea Învierii. În gospodării se pregătesc ouăle roșii, pasca și cozonacii, simboluri ale bucuriei și ale vieții. Coșul de Paște, care va fi dus la biserică în noaptea de Înviere, devine astfel un element central al tradiției, îmbinând dimensiunea spirituală cu cea comunitară.

Spre finalul zilei, credincioșii se pregătesc pentru momentul central al nopții: slujba Învierii. Așteptarea Luminii Sfinte devine punctul culminant al acestei perioade, simbolizând biruința vieții asupra morții.

Astfel, Coborârea la iad a Mântuitorului nu este doar un episod din istoria mântuirii, ci o mărturie vie a faptului că iubirea divină nu cunoaște limite. Este începutul transformării unei realități universale - moartea - într-o poartă către viață, iar pentru credincioși, un izvor permanent de nădejde și lumină.

