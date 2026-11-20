Aproximativ 1.750 de consumatori din 11 localități ale județului Vrancea au rămas fără energie electrică, vineri dimineață, din cauza vântului puternic. Mai mulți arbori au fost doborâți pe carosabil, iar echipele de intervenție acționează pentru îndepărtarea acestora. În comuna Soveja, cursurile au fost suspendate, a declarat primarul Ionuț Filimon, în direct la Digi24. Județul se află sub avertizare cod roșu de vânt până la ora 10:00.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, întreruperile în alimentarea cu energie electrică afectează 11 localități din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri.

„La nivelul județului Vrancea, 11 localități din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Sunt afectați aproximativ 1.750 de consumatori. Echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor”, au transmis reprezentanții ISU Vrancea.

Totodată, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Soveja intervin, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Soveja, pentru îndepărtarea a doi arbori căzuți pe carosabil.

Primarul din Soveja: Un copac a căzut peste o linie electrică

Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a declarat, vineri dimineață, în direct la Digi24, că echipele de intervenție acționează pentru degajarea arborilor căzuți pe DN2L, iar majoritatea problemelor au fost deja remediate.

Edilul a precizat că un arbore a căzut peste o linie electrică de medie tensiune, provocând probleme în alimentarea cu energie electrică. Autoritățile locale au solicitat intervenția echipelor operatorului de distribuție.

Potrivit primarului, un sat din comună a rămas fără energie electrică, iar echipele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență au fost mobilizate pentru gestionarea situației.

Cursuri suspendate în școli și grădinițe

De asemenea, cursurile au fost suspendate vineri în școlile și grădinițele din comună, pe fondul condițiilor meteorologice severe.

Primarul a explicat că vântul a început să bată cu o intensitate și mai mare în jurul orei 05:00, iar rafalele puternice au continuat pe parcursul dimineții.

Acesta și-a exprimat speranța că intensitatea vântului va scădea după ora 10:00, odată cu încheierea intervalului pentru care a fost emisă avertizarea meteorologică.

Editor : Ș.A.